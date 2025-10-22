Un abogado laborista explica cómo debes actuar en el trabajo si sufres un accidente laboral: «Tendrás que solicitar una indemnización»

A lo largo de la vida laboral, casi todo el mundo puede sufrir un accidente en el trabajo. Lo que muchos desconocen es cómo deben actuar en ese momento. Y aunque nadie espera que le pase, conviene estar preparado para saber a quién acudir y ... qué pasos seguir.

Sobre este tema ha hablado recientemente Juanma Lorente, un abogado laboralista que comparte consejos sobre derecho del trabajo en redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, Lorente explica de forma muy clara qué debes hacer si sufres un accidente laboral y cómo evitar que la empresa o la mutua te dejen desprotegido.

Pasos tras el accidente

«Si tienes un accidente laboral, sigue lo que te voy a decir paso a paso», comienza el abogado. El primer paso, dice, es preguntar a la empresa qué mutua te corresponde. Una vez lo sepas, debes buscar el centro más cercano y acudir directamente. «Cuando llegues, cuenta exactamente lo que te ha pasado: si te ocurrió trabajando, de camino al trabajo o de regreso a casa, y solicita la baja por accidente laboral».

Sin embargo, advierte Lorente, algunas mutuas se niegan a reconocer el accidente laboral y ponen «mil excusas». En ese caso, recomienda no quedarse de brazos cruzados: «Vete directamente a tu médico de cabecera y solicita la baja por enfermedad común». Aunque la baja figure con otra categoría, te permitirá estar protegido mientras tanto y no tener que reincorporarte sin estar recuperado.

✅ HAZ ESTO SI TIENES UN ACCIDENTE LABORAL 1️⃣ Notifica inmediatamente el accidente a tu empresa o responsable directo. Es obligatorio que lo comuniques cuanto antes. 2️⃣ Acude al centro médico concertado con la Mutua (no a tu médico de cabecera, salvo urgencia). Allí evaluarán si es accidente laboral. 3️⃣ Exige el parte de accidente: la empresa debe tramitarlo en 5 días hábiles (art. 23 del RD 39/1997). 4️⃣ Guarda toda la documentación médica y partes de baja. Serán clave si hay secuelas o reclamaciones posteriores. 5️⃣ Si la empresa no colabora o niega el origen laboral, puedes reclamar ante la Inspección de Trabajo o el INSS. 👉 Recuerda: un accidente laboral no es solo el que ocurre "en el trabajo". También cuenta el in itinere, es decir, de camino al trabajo o de vuelta a casa. 🔖 Guarda este post para tenerlo a mano si te pasa. 📤 Compártelo con quien trabaje en tu sector —nunca sabes cuándo puede hacer falta. @juanmalorentelaboralista

El último paso es presentar un cambio de contingencia ante la Seguridad Social. Con ese trámite, la administración revisará tu caso y, si determina que el accidente fue efectivamente laboral, modificará la baja y pasarás a cobrar como tal, con las coberturas correspondientes. Además, si el accidente se produjo por culpa o negligencia de la empresa, podrás reclamar una indemnización.