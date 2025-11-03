Suscribete a
El BOE ya recoge el cambio en las nóminas por el que cobrarás menos dinero a partir de enero de 2026

Un impuesto volverá a hacer que empresarios y trabajadores tengan que aportar más a la 'hucha de las pensiones'

Un asesor fiscal explica si te van a quitar 95 euros en 2026 por un nuevo impuesto en las nóminas en España: «Este dinero no cotiza»

Virginia López Esplá

El 2026 está cada vez más cerca y eso significa que el bolsillo volverá a notar cambios. Uno de ellos llegará con la nómina de cada mes y el responsable es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI.

Este impuesto que afecta ... a todos los trabajadores se actualiza cada año nuevo y lleva vigente desde 2023, por lo que el año próximo sería ya su tercera actualización. El motivo por el que se aprobó el MEI fue, según la explicación del Gobierno, «preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer el sistema de la Seguridad Social». Es decir, lo recaudado irá directamente a la conocida como 'hucha de las pensiones'.

