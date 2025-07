Un asesor fiscal explica por qué hay gente que aún no ha recibido la devolución de la declaración de la renta: «Es muy sencillo»

La campaña de la declaración de la renta comenzó el pasado 2 de abril. Desde entonces, millones de contribuyentes en nuestro país han elaborado y confirmado sus borradores ya sea de manera online, telefónica o presencial.

A principios del mes de mayo la Agencia Tributaria informó de que más de 4.340.000 contribuyentes habían recibido ya la devolución por un importe de 3.040 millones de euros.

¿Pero qué pasa con aquellas personas que pese a haber cumplido con la obligación todavía no han recibido el dinero? El asesror fiscal José Ramón López, conocido en redes como 'Tu blog fiscal', ha explicado los motivos que pueden estar detrás.

El motivo por el que Hacienda no ha devuelto el dinero de la declaración de la renta

«Que sepáis que si no os lo han devuelto es normal», tranquiliza este asesor. Señala el experto que el motivo es «muy sencillo». «La Agencia Tributaria tiene hasta el 31 de diciembre de 2025 para devolverte el resultado que te salió en la declaración de la renta», precisa.

Este asesor reconoce que, aunque es bastante habitual que la devolución tarde poco en llegar, llama a la tranquilidad si esto aún no ha ocurrido puesto que «entra dentro de los plazos». Además, recuerda que antes o después Hacienda devuelve el dinero establecido puesto que tiene unas sanciones si no cumple: «Si te lo pagan ya en marzo del año que viene te pagará intereses de demora por ese importe que te tendrían que haber pagado a 31 de diciembre y no lo hizo».

«Tranquilo que no te vas a hacer millonario si te pagan estos intereses de demora porque son del 4,06% anual y además si te los pagasen los tendrías que tributar en la declaración», asegura.

También comenta que puede haber otros motivos como que lo estén revisando o analizando. En este sentido, desde TaxDown apuntan a lo mismo.

Según la firma especializada en declaraciones de la renta y fiscalidad, todavía quedan 2.869.747 contribuyentes que aún no han recibido el ingreso, lo que supone un 26,5%, de los que han presentado su impuesto sobre la renta y les ha salido a devolver.

«Tal y como señalan desde la propia Agencia Tributaria, los plazos y los tiempos varían dependiendo del contribuyente, ya que influyen diferentes variables como la complejidad de la declaración, la carga de trabajo de la administración tributaria y posibles verificaciones adicionales que deban llevarse a cabo», destacan desde TaxDown.