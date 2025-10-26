Una argentina prueba por primera vez el jamón de bellota en España y da su veredicto con total honestidad: «Esto está...»

La gastronomía está entre el patrimonio más preciado de España. Todo el que visita el país sueña con degustar platos típicos puesto que la alimentación autóctona es más que conocida: carnes y pescados pero también mucha huerta hacen que todo tipo de paladares ... queden satisfechos aquí y que la carta entre la que escoger sea muy variada.

Así, paella, tortilla de patatas, gazpacho, cocido o croquetas suelen ser muy demandados y hay alimentos que no necesitan grandes elaboraciones. La gamba roja, unos buenos espárragos, mejillones, el queso curado o los embutidos son platos estelares y el jamón ibérico es otro de ellos.

Precisamente ahora una 'tiktoker' argentina, conocida como Dale Perri, ha subido un vídeo probando una ración de jamón desde España. Ella es Lakshmi Colombero, una actriz y modelo que acaba de mudarse a Madrid y que ya ha mostrado sus primeros paseos por la capital, así como los choques culturales que está detectando y las tradiciones que ya ha conocido.

Desde el mercado de San Miguel

Así, previamente ya subió un post medio en broma medio en serio dejando claro que le dijeron «que acá se come muy rico». En la publicación en cuestión sobre, aparece ella en un primer plano grabado desde el mítico mercado de San Miguel con una bandeja llena de cortes y ella explica que es la «primera vez probando el jamón de bellota».

«Esto está, esto está...», dice a la cámara sin poder describir la sensación experimentada. A continuación lo prueba y no le sale más que expresar un «a la mierda» como queriendo decir que no tiene más que decir. «Chicos, delicioso», asegura Lakshmi con una caña en mano a punto de beber. «Me enamoré, me enamoré..», añade ella.

Su simple publicación degustando este embutido tan típico español ha conseguido ya unas 17.000 visualizaciones en solo dos días en su TikTok (@lakshmicolombero). Algunos de sus seguidores le han instado a disfrutar de España y su gastronomía y otros le han invitado a probar «la 'txistorra' vasca».

También algún detallista le ha incidido en que su ibérico es bastante claro y que a más oscuro más rico es, mientras que varios internautas han cuestionado que el jamón degustado sea de bellota. En todo caso, en lo que todos han coincidido es en darle la bienvenida a España.