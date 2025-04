Un argentino que está recorriendo toda España, alucinado con una capital poco turística: «¿Por qué la gente no conoce esto?»

Cuando uno viaja a un país es habitual consultar guías de turismo para hacerse una idea de qué puntos hay que visitar. Algunos se fijan en los museos, otros en las iglesias y conjuntos arquitectónicos más destacados y también en espacios que permitan disfrutar de la naturaleza y paisajes. Sea como sea siempre hay sitios predilectos y otros que, a pesar de que tengan un gran interés, son menos populares.

Así, es frecuente que muchos consulten previamente las ciudades o pueblos imperdibles y por el camino y queden sin conocer otros puntos extraordinarios. Afortunadamente, cada vez hay más gente que busca y da a conocer destinos alternativos. Román, es un joven argentino que está queriendo demostrar esto precisamente y que por ello lleva más de un año recorriendo todas las provincias españolas y enseñándolo en su cuenta de TikTok (@romansocias).

Y es que, como él pone como ejemplo, había escuchado muchas veces que Murcia no existía, que Castellón era fea, que en Soria se iba a aburrir o que Jaén no valía la pena. Ahora, ha visitado otra capital de provincia y en tan solo tres días supera las 43.000 visualizaciones. «Es una ciudad que me sorprendió muchísimo», asegura el joven viajero.

«Solo por estas vistas merece la pena venir»

«Este es mi primer vistazo de Lleida o Lérida», empieza él su vídeo, que arranca «en el lugar más icónico de la ciudad, que es la Seu Vella, la antigua capital». como cuenta él desde fuera. «¿Perdona, perdona? El tamaño de este claustro es impresionante», dice alucinado Román, antes de añadir que «no me esperaba que fuera tan así».

Así, ya de antemano, el argentino se pregunta «¿por qué la gente no conoce esto?», teniendo muy presente que Lérida es la provincia menos conocida entre las cuatro catalanas. Impresionado con lo «hermosa» que es la Seu, muestra como sube sus 238 escalones del campanario y deja claro, desde lo más alto de la torre, «que solo por estas vistas merece la pena venir a Lleida».

Tras eso, visita la Seu nova, el castillo de la Suda, que también tiene unas vistas «preciosas» y destaca, durante su paseo por la capital, la plaza de Sant Joan. «Me gusta mucho que en Lleida haya ascensores y escaleras mecánicas. Excelente servicio», destaca Román, que en su vídeo muestra otra iglesia bonita y otros edificios «hermosos» con los que se va topando, como uno que le recuerda a la Casa Rosada bonaerense.

El joven aprovecha también para visitar la Morera, el museo de arte contemporáneo, que también defiende que «está muy muy bueno», aunque destaca que la parte sobre la Guerra Civil, sobre todo por las fotos, «me dejó sensible». Igualmente remarca que la calle Mayor tiene muchos edificios bellos.

Román come caracoles a 'la llauna', la típica receta local, y sigue paseando por Lérida, en este caso hacia el río y con parada a la casa de los gigantes y cabezudos de la ciudad. La Catedral nueva también le encanta, donde descubre la historia de la «Virgen del morado», y durante su visita el joven también destaca el Museo de Lleida, en el que reconoce que pasó «dos horas leyendo todo».

Para ir acabando pasa por el Escorxador y pregunta información al respecto, cruza el Segre recordando que para él cuando una ciudad tiene río «es mucho más bonita» y se sorprende con encontrar allí a una persona pescando. Roman acaba en la zona de los Campos Elíseos, que le gusta por sus muchas fuentes. «Siento que mi día ha durado 8.000 horas, he hecho de todo hoy para que no digan que no hay nada en Lleida», incide él antes de acabar el vídeo remarcando que «es una ciudad que me encantó, la verdad es que pude hacer de todo...».