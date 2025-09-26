Una argentina que vive en España no entiende por qué los españoles no decimos esta palabra: «Me parece muy grave»

España es uno de los países a los que más emigran los argentinos que quieren arrancar una vida lejos de su país natal. Para muchos de ellos es fácil acceder a la Unión Europea puesto que si se acreditan antepasados italianos se obtiene la doble nacionalidad, y así se puede llegar sin problemas a España, donde tienen como punto a favor el mismo idioma.

En todo caso, aunque en España y Argentina se habla español, ambas ciudadanías tienen diferencias en su uso que se notan especialmente en la pronunciación, los pronombres y formas verbales y también en el vocabulario y las expresiones coloquiales. Juli es una argentina que llegó a España el pasado noviembre y que desde entonces ha vivido muchos choques culturales, algunos de ellos precisamente lingüísticos.

En este tiempo ha vivido en varias ciudades y ahora está en Málaga y desde allí acaba de subir un vídeo en su cuenta de TikTok (@juliherstic) para explicar que ha descubierto que los españoles no usan una palabra imprescindible para ella. «Esta es una de las cosas más increíbles que encontré por ahora», asegura en la publicación, que supera en cuatro días las 592.000 visualizaciones.

«Acá no existe»

«Vivo en España hace ya casi diez meses y sabemos que hay palabras que se dicen de distinta manera», empieza ella su publicación mientras va paseando por la calle y antes de poner énfasis en que «hace poco me di cuenta de que hay una palabra que usamos en Argentina todo el tiempo y que es una 'palabraza' y que acá no existe».

Juli remarca que «no solo no existe esa palabra: no hay otra que signifique exactamente lo mismo y me parece muy grave». La joven explica que se dio cuenta de la falta de esta palabra porque una amiga suya, argentina y que es arquitecta en Portugal, la necesitaba decir en el trabajo y no pudo. «Se dio cuenta que la gente no la entendían ni los portugueses ni los españoles», explica.

La palabra en cuestión, que ella tarda en desvelar para dar más intriga al vídeo, es 'prolijo'. Juli ejemplifica su uso con algunas frases que dejan claro que este adjetivo viene a decir que alguien es ordenado, detallista o impecable. Tras descubrir que no existe tal palabra, suspira que «me va a dar algo» y acaba preguntando a sus seguidores por sinónimos para quienes la necesiten.

La cuestión ha generado mucho revuelo y es que 'prolijo' sí existe en España y está incluida en la RAE aunque, como muchos confirman, aquí se usa muy poco y la dicen sobre todo los argentinos que viven aquí. Muchos le confirman que ellos sí la conocen y usan y también varias personas le especifican que puede hablar de 'niquelado' y le entenderán a la perfección.

Un usuario llamado Juanalon puntualiza que 'prolijo' es de origen latino y que «aparece en el castellano medieval y en textos españoles antiguos». Él mismo, tras varias explicaciones, acaba concluyendo que «la palabra es española desde el inicio aunque hoy tenga más uso cotidiano en Argentina». Centenares de 'tiktokers' han agradecido su detalle.