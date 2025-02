Una argentina que vive en España, sorprendida con cómo son los vasos de las casas: «Está llena»

Mudarse a un nuevo país puede ser una experiencia emocionante y, al mismo tiempo, desconcertante. Más allá de las diferencias evidentes, como el idioma o la comida, los choques culturales se manifiestan en aspectos cotidianos que, en un primer momento, parecen insignificantes. Un ejemplo de este fenómeno fue publicado por Nati, una argentina que reside actualmente en Ibiza, a través de un vídeo de TikTok en el que se mostró totalmente sorprendida por algo tan simple como los vasos que se utilizan en las casas españolas.

En el vídeo, que acumula más de 370.000 reproducciones, la creadora de contenido reveló: «Soy una argentina viviendo en España. Miren lo que pasa en la casa donde estoy alquilando. Miren estos vasos, uno piensa que se los compraron normalmente, pero en realidad es el bote de la Nocilla».

Tras revelar a sus seguidores que la Nocilla es «como una especie de Nutella», la creadora de contenido declaró que estos vasos «vienen así con todas sus cosas», mientras mostraba un vaso de los Minions, los pequeños ayudantes de la película 'Gru: mi villano favorito', «y también se le puede poner la tapa. La casa está llena de estos vasos», añadió.

Por otro lado, la creadora de contenido confesó que tienen varias utilidades: «Además si quieres guardas la tapa y también te queda para guardar cosas. Me parece genial», concluyó.

Los comentarios de los usuarios españoles

Tras la publicación del vídeo, los usuarios de la red social no quisieron desaprovechar la ocasión y revelaron sus impresiones sobre el fascinante descubrimiento de la creadora de contenido argentina. En ese sentido, la usuaria 'anastasiarfi' manifestó: «La mitad de los vasos de todas las casas de España son de Nocilla o sucedáneos, cuando rompo unos no pienso en tengo que comprar un vaso sino en tengo que comprar Nocilla». «No hay nada más español que guardar el vaso de la nocilla. A veces sacan vasos coleccionables y todo», confesó 'elisabetgilbeltrn'. Mientras que otros usuarios, como 'juanfranciscohern529', confesaron que no es la única práctica de ese tipo que hacemos los españoles: «Yo nunca he comprado un vaso, son todos de nocilla, por cierto si ves una caja metálica azul de galletas no va a tener galletas».