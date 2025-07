Un albañil español, claro con los sueldos que tienen ahora en nuestro país en comparación con hace años: «No estamos bien pagados»

Cada trabajo que existe exige un perfil de empleado diferente. Mientras que algunos requieren formación técnica o universitaria, otros se basan en la experiencia práctica o habilidades manuales que se van perfeccionando con los años.

Cualidades como la responsabilidad, la puntualidad, la capacidad para trabajar en equipo o la determinación también son fundamentales, dependiendo del tipo de trabajo del que se trate.

Dentro de los oficios que se consideran como muy físicos y prácticos, el de albañil es uno de los más sacrificados y duros a día de hoy, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

La constucción en España, hace algunos años, se consideraba un sector laboral en el que se ganaba bastante dinero, ya que había una gran demanda de mano de obra y muchos proyectos inmobiliarios en marcha. Sin embargo, esa burbuja explotó y, a día de hoy, la profesión está en una situación muy distinta.

Esto es lo que se refleja en el vídeo de la cuenta de YouTube de Adrián G. Martin, titulado 'Así es trabajar como albañil en España', en el que se mete en una obra para entrevistar a diferentes empleados de la construcción y conocer más a fondo este sector.

La situación actual de los albañiles en España

Entre muchos de los temas que tratan, Adrián pregunta por si creen que la profesión se ha denostado en nuestro país, a lo que Damián, albañil desde los 16 años y ahora encargado de obra, contesta de manera afirmativa. En gran parte, tanto él como su socio, Pascual, dueño de la constructora, achacan este escenario a que se hacen menos obras grandes y a que falta gente dispuesta a aprender y trabajar en la construcción.

«Conozco mucha gente joven que no les interesa trabajar de albañil [...] Normalmente siempre viene gente de fuera y más o menos estamos cubiertos, lo que sería interesante que hubiera más españoles trabajando y promocionar un poco más la gente de aquí que trabaje en todo, no solo 'no, yo trabajo en cosas que no me canso, en cosas que no me tengo que esforzar'», comenta Damián.

Peores sueldos que hace años

Otro de los factores clave de que la profesión haya empeorado son los sueldos, Tal como comenta el creador de contenido, antes de la crisis,hace años, era comentado que en la construcción se podían ganar entre 3.000 y 4.000 euros al mes, dada la gran demanda de albañiles que había por toda la construcción que estaba en marcha en España. No obstante, ahora los salarios están mucho más lejos de esas cifras. Esto explica Damián, quien, al ser preguntado por si cree que tiene un buen sueldo, contesta lo siguiente:

«A nivel de hoy en día no, porque tú te vas a un mecánico por ejemplo, te cobra por dos horas 34-40 euros la hora. Un albañil si cobra más de veintipico euros la hora... no trabajas» comienza diciendo. «Yo encuentro que se tenía que pagar bastante más, pero qué pasa, que un albañil se tira meses haciendo una obra y se encarece mucho el precio. Para mí no estamos bien pagados, estamos bien pagados pero se podía pagar mucho más por el nivel de riesgos que conlleva», reflexiona el albañil.

Según sus palabras, estos serían los sueldos actuales de los distintos rangos de empleados de la construcción en nuestro país: Peón 900-1.000 euros, peón especializado 1.100 euros, oficial de segunda 1.200-1.300 euros, oficial de primera 1.500-1.600 euros y, el rango más alto, un encargado de obra, 1.600-1.800 euros al mes.