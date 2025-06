Una española que trabaja como albañil en Australia denuncia lo que ha vivido en su primer día de trabajo: «Estaba viendo que me iban a mandar a casa»

En los últimos años, cada vez más españoles deciden emigrar a otros países en busca de nuevas oportunidades laborales, motivados por mejores condiciones salariales y de vida o con el objetivo de darle un cambio a su vida.

A pesar de que se encuentre muy alejado de nuestro país, Australia es un destino que parece estar ganando popularidad, especialmente entre los jóvenes, ya que muchos acuden a este lugar en busca de trabajo y como modo de empezar de cero en algunos aspectos.

Sin embargo, adaptarse al mercado laboral australiano puede ser un reto debido a los choques culturales que se pueden encontrar. Además, a esto hay que sumar las dificultades habituales que suelen encontrarse algunos perfiles según a qué puestos quieran acceder.

En este sentido, hablamos de las dificultades que encuentran algunas mujeres cuando buscan conseguir un tipo de trabajo que, socialmente, suele estar asociado a los hombres. Esto es lo que le ha ocurrido a Nerea, una española que se mudó a trabajar a Australia y se ha hecho viral tras compartir en TikTok un vídeo contando su experiencia durante el primer día de trabajo en este país, en el que cuenta las dificultades y prejuicios a los que se enfrentó.

Así, Nerea narra en su vídeo como, desde el primer momento, sintió que sus compañeros y superiores dudaban de su capacidad para desempeñar el trabajo físico que se suele requerir en la construcción, puesto que quería conseguir para trabajar como albañil.

Aunque la española se muestra muy contenta en el vídeo porque finalmente consiguió el trabajo, al principio no fue fácil, pues cuenta como, cuando contactó con quienes tenían el poder de contratarla o no, estos no se la tomaron en serio.

«Estaba viendo que me iban a mandar a casa», confiesa, reflejando la presión y el escepticismo que percibió por parte del equipo cuando indicó que quería trabajar como obrera. Así, decidió armarse de valor y poner sobre la mesa una propuesta para que le dieran una oportunidad probando que era válida para el puesto.

Durante la jornada, Nerea explica que le asignaron diferentes tareas, como manejar una máquina que no conocía aunque decidió decir que sí y desempeñar todos los trabajos que le iban encargando. Su entrega hizo que, finalmente, los encargados le preguntasen si podía venir mañana y temrinaron llamándole para trabajar toda la semana, lo cual hizo que la Española se alegrase mucho porque eso significaba que había conseguido el puesto que quería.

@nereaexplora Amigos podéis hacer lo que os propongáis!! solo hace falta poca vergüenza y ser muy cabezón Un abrazo australiano de la nueva Beyoncé del cemento 💋 ♬ sonido original - Nerea

«¡¡Amigos podéis hacer lo que os propongáis!! Solo hace falta poca vergüenza y ser muy cabezón. Un abrazo australiano de la nueva Beyoncé del cemento», ha escrito Nerea junto al vídeo en el que cuenta su experiencia en su primer día de trabajo en la obra.

Aún con este triunfo, en los comentarios del vídeo ha habido algunos usuarios que han querido resaltar que, por ser una mujer, Nerea ha tenido que andar demostrando y justificando que era válida, cuando esto no suele ocurrir con los hombres en los tipos de trabajo como los de albañil.