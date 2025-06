Un abogado laborista aclara puedes irte a recoger a tu hijo al colegio en tu horario laboral si está enfermo: «Es un permiso muy desconocido»

Ser padres no es tarea fácil. A la responsabilidad diaria del cuidado de los hijos se suma un contexto laboral que, en muchas ocasiones, no pone precisamente las cosas fáciles. La conciliación familiar continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes en España, y son muchos los progenitores que viven situaciones estresantes al intentar compaginar su jornada laboral con las necesidades imprevistas de sus hijos, como una llamada del colegio a media mañana alertando de que el niño se encuentra mal de salud. Una situación que puede generar auténtico desconcierto para cualquier trabajador.

¿Estoy obligado a quedarme en mi puesto? ¿Me descuentan el salario si salgo antes? ¿Tengo que pedir un día de asuntos propios? Son preguntas frecuentes que se hacen muchos progenitores en esa situación. En ese sentido, el abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado a través de su cuenta de TikTok si los trabajadores tienen derecho a abandonar su puesto en caso de que su hijo se ponga enfermo durante el horario laboral.

«Muchos de vosotros pensáis que no, y en el hipotético caso en el que la empresa deje que te vayas, pensáis que no tenéis derecho a cobrar esas horas y estáis totalmente equivocados», comienza revelando. En ese contexto, el experto en legislación laboral explica que existe un mecanismo legal para este tipo de situaciones: «Si se pone tu hijo malo puedes ir a recogerlo y después al médico si hace falta». Pero lo más importante es que este derecho no implica una pérdida económica. «Tienes derecho a cobrar esas horas», afirma con claridad, basándose en lo que establece la normativa vigente.

El abogado hace referencia a un «permiso que es muy desconocido». Se trata del llamado permiso de cuatro días por fuerza mayor, una modalidad que, según el experto, encaja perfectamente en estos casos.

Las ventajas del permiso

Uno de los aspectos más interesantes de este permiso es que no exige que se utilice de forma completa, es decir, no es necesario ausentarse un día entero si la emergencia solo requiere unas pocas horas. «Además este permiso tiene un detalle muy interesante, que se puede disfrutar por horas. Vas a por tu niño al cole, después vas al médico y a lo mejor lo dejas en casa de un familiar, y tardas en hacer eso tres horas y media. Pues bien, no pierdes un día de permiso, solo pierdes tres horas y media de ese permiso y, al poder disfrutarse por horas, todavía te van a quedar más horas que disfrutar en ese mismo año», revela el abogado.

Según el experto, este permiso otorga hasta cuatro días al año retribuidos, que pueden ser utilizados en casos urgentes relacionados con familiares y pueden fraccionarse por horas. Esto lo convierte en una herramienta muy útil para afrontar imprevistos sin tener que recurrir a días personales o vacaciones. «O si tienes cualquier otro problema durante el año», indica el abogado, ampliando el uso potencial del permiso a otras circunstancias familiares que también puedan surgir de forma repentina.

Como punto final, el abogado lanza un mensaje claro a empresas y empleados: «La empresa está obligada a dejar que te vayas a por tu hijo y, por supuesto, también a pagarte esas horas siempre que no hayas agotado el permiso de cuatro días». Así, lo que para muchos parecía una cuestión gris y sujeta a la buena voluntad del empleador, en realidad está regulado por ley. Porque conciliar no debería ser un privilegio, sino un derecho.