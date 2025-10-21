Un abogado laboralista avisa a los trabajadores en España: «Puedes estar obligado a trabajar los fines de semana»

La jornada laboral más común de los trabajadores en España, especialmente de aquellos que realizan funciones de oficina, es acudir o conectarse a su puesto de trabajo de lunes a viernes.

Los sábados y domingos se suelen reservar para el descanso ... y por lo tanto se convierten en un momento muy esperado a lo largo de la semana. Es común que los empleados de la hostelería o de otro tipo de negocios del sector servicios trabajen de también los fines de semana, así como médicos o enfermeros que deben hacer guardias.

Sin embargo, esta obligación de trabajar los fines de semana se puede extender también al resto de trabajadores de nuestro país si en su contrato aparece una determinada cláusula. De ello advierte el abogado laboralista Juanma Lorente en uno de sus últimos vídeos.

El abogado Juanma Lorente avisa de la cláusula que puede hacerte trabajar los fines de semana

Alerta el letrado de que muchas personas desconocen esta situación, algo muy común entre quienes acaban de incorporarse al mercado laboral. «Aunque esta semana por ejemplo estés de lunes a viernes, es posible que la semana que viene la empresa te pida que trabajes de jueves a domingo y tengas que hacerlo», insiste.

Esto se debe a que «la empresa te ha podido colar en el contrato una cláusula que no has leído». En este sentido, recuerda que es muy importante leer todo lo que se firma, especialmente un contrato. «Debido a esta cláusula ya estás obligado a ir el fin de semana», avisa.

Lorente indica que esta cláusula suele ser la tercera de un contrato indefinido normal: «Se explica cuál va a ser tu jornada de trabajo. Si es de lunes a viernes, de lunes a sábado o incluso de lunes a domingo». Cuenta este profesional que aunque en la entrevista comuniquen que lo normal será que trabajes de lunes a viernes, si esta cláusula aparece pueden pedir a un trabajador que vaya los fines de semana «si les hace falta».

«Si vas a firmar un contrato, antes, aunque te hayan dicho que la jornada es de lunes a viernes, fíjate en esta cláusula donde venga tu jornada semanal que no te la cuelen de lunes a domingo», zanja. Advierte que si al poco de empezar la empresa te reclama, «vas a tener que ir» y de no hacerlo es posible que te despidan.

Muchos trabajadores han reconocido que no leen los contratos antes de firmarlo. Asimismo, otros preguntan si es posible que de un día para otro la empresa cambie esa cláusula o el horario sin aviso.