Un abogado laboralista avisa de que tu empresa puede bajarte de categoría sin decírtelo: «La nómina es el chivato perfecto»

El momento de firmar un contrato siempre es emocionante por todo lo que puede implicar: un cambio laboral, encontrar el trabajo soñado o salir de una situación de desempleo.

Antes de firmar es necesario informarse bien de todas las condiciones, futura nómina, retenciones y todo tipo de derechos o cuestiones que tengan que ver con el empleo o la empresa.

Sin embargo, aun estando en una compañía durante algún tiempo, es posible que los trabajadores no se den cuenta de algunos detalles que les afectan como si su categoría profesional se ha mantenido o no. La clave para saberlo puede estar en la nómina. De ello ha advertido el abogado laboralista Juanma Lorente en uno de sus últimos vídeos en TikTok.

La nómina puede desvelar un cambio de contrato

«El contrato es maravilloso, lo firmas, pone que eres auxiliar administrativo, trabajas a 40 horas de lunes a viernes», explica. Sin embargo, afirma que ese contrato «puede cambiar de un día para otro». Además, señala que la empresa no suele avisar para que vayas a firmar otro contrato: «Tú te tienes que dar cuenta».

Lorente explica que la mejor manera para darte cuenta de si eso se ha producido es «mirando la nómina» porque «es el chivato perfecto de que tu contrato ha cambiado». Para comprobarlo recomienda mirar la parte de arriba de este documento y, donde aparecen los datos del trabajador, también pone la categoría profesional: «Has podido firmar el contrato como oficial administrativo o camarero de primera y a lo mejor la empresa te ha bajado a auxiliar administrativo o camarero de segunda».

Señala que algunas personas no se dan cuenta de este detalle puesto que la diferencia de salario es muy baja. Sin embargo, insiste, es muy importante fijarse más allá del sueldo porque a la categoría también puede llevar asociados determinados pluses.

«La nómina es perefcta para ver mes a mes si tu relación laboral se ha quedado igual o ha cambiado», zanja.

Muchos usuarios han reconocido que no sabían este detalle que se puede ver en la nómina. Asimismo, otros reconocen que sí detectaron algunos herrores en el pasado y que reclamaron al departamento de Recursos Humanos para corregirlos.