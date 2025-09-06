Un camarero lanza una advertencia a quienes piden botellines de cerveza en los bares: «En vez de quejaros...»

Un camarero lanza una advertencia a quienes piden botellines de cerveza en los bares

¿Quién no ha aprovechado el buen tiempo para disfrutar de una buena cerveza en una terraza? El verano es lo que tiene y muchas personas eligen este tiempo de vacaciones tomar una caña, un doble, una jarra o un botellín tranquilamente. Sin embargo, el calor de esta época también puede condicionar el disfrute de esta bebida alcohólica que debe tomarse siempre bien fría.

Para evitar este tipo de problemas asociados a las altas temperaturas, existen algunas soluciones. Así lo ha reconocido @Eldel_Barr, un camarero de un bar de Torrevieja que, a través de su cuenta de TikTok ha lanzado una advertencia a todos los clientes que piden botellas durante los meses más calurosos: «Vamos a ver señores, sabemos que existe un problema, y es verídico, entre el calor y la cerveza», ha comenzado diciendo en este vídeo.

El motivo por el que no hay que pedir botellines en verano

El trabajador de este bar ha lanzado una petición para todos los clientes que acudan durante las próximas semanas: «Si hay gente en pleno verano en un negocio, no pidáis tercios y quintos porque es que en el botellero no da tiempo a que bajen los grados. Se abre 50.000 veces al día», ha reconocido ante todos aquellos que se quejan de que sus bebidas no están a la temperatura óptima y no se puede consumir.

«Para evitar que la cerveza esté caliente, en vez de quejaros y devolver el tercio caliente y tener que poneros otro para después devolverlo otra vez, porque nosotros no paramos de perder dinero, pedid del grifo de cerveza», ha recomendado a todos aquellos que visiten un bar o un restaurante durante la estación veraniega.

El motivo por el que es mejor emplear esta técnica es que el grifo «está congelado y eso va de lujo» para servirla en la temperatura perfecta. «Así que os lo digo desde ya: no volváis a pedir tercios o quintos en verano si no quieres encontrarlos calientes», ha pedido a los clientes que pasen por el establecimiento.

«No tenemos un congelador solo para vosotros, tenemos lo que tenemos todo el año. Es un botellero que se abre muchas veces, así que un consejo: cerveza de grifo», ha concluido el camarero.