Un abogado laboralista explica qué no puede hacer tu empresa para sancionarte: «Está prohibido»

Las relaciones entre empleadores y empleados pueden ser conflictivas e incluso tensas en algunas situaciones. Tanto, que incluso pueden derivar en la imposición de sanciones por parte de la empresa.

Los motivos pueden ser de todo tipo y lo mismo ocurre con las sanciones, al menos a priori, ya que las empresas tienen limitaciones en este sentido, como ha explicado el abogado laboralista Juanma Lorente a través de un vídeo en TikTok.

Un abogado laboralista explica las sanciones prohibidas para las empresas

Se trata, como subraya, de «sanciones prohibidas». Explica que una de las que ve mucho es «quitar dinero de la nómina». «Hay clientes que llegan y me cuentan que en la empresa si se equivocan o lo que sea le quita dinero de su nómina», afirma. Además insiste en que «no es legal» y recuerda que «si te sancionan te pueden sancionar con empleo y sueldo, no te pueden sancionar solo con sueldo y que sigas trabajando».

A aquellos que han sufrido esta sanción les recuerda que tienen derecho a reclamar y a que les devuelvan el dinero que les han quitado.

Comenta que hay otras empresas que sancionan «quitando días de vacaciones». De nuevo, es una sanción prohibida: «Unar barbaridad». Este letrado recuerda de que los trabajadores disponen de 30 días naturales de vacaciones «y por más que la líes en tu trabajo no puedes tener menos vacaciones».

La última de las sanciones que no puede realizar la empresa es que si un trabajador no termina bien su trabajo le obligan a quedarse más: «Esto no es el colegio. Tus horas son tus horas». Señala que no se puede obligar a nadie «a echar 10 horas para arregar algo que no haya hecho bien».

Algunas personas han reaccionado a esta publicación comentando con situaciones que les han pasado. Por ejemplo, una usuaria destaca que le quisieron quitar dinero de su sueldo por ponerse dos días enferma y con fiebre y también le quitaron vacaciones por no poder acudir al estar con grastroenteritis.

No es la única. Otros tantos han compartido experiencias similares en diferentes sectores.