Las bajas empiezan a alarmar a la élite empresarial: «Lo del absentismo nos lo tenemos que mirar»

De un año para otro el absentismo laboral se ha encaramado a la categoría de principal preocupación para la empresa familiar, nada más y nada menos que el núcleo duro del tejido empresarial doméstico, responsable del 70% del empleo y del 57% del PIB ... que genera el sector privado en España. Lo que hace apenas unos años equivalía a la ausencia diaria al trabajo de 480.000 trabajadores, hoy implica que las empresas pierden cada día la jornada de trabajo de más de un millón de trabajadores, con una factura para las arcas públicas que este año rondará los 33.000 millones de euros, que por cierto se sacan de la misma caja con la que se financian las pensiones, aunque algunos informes elevan su impacto sobre la economía a 81.000 millones, un 5,4% del PIB.

«Lo del absentismo nos lo tenemos que hacer mirar», ha alertado este lunes, en el acto de inauguración del XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra estos días en Burgos, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar y presidente de Hijos de Rivera, casa matriz de Estrella Galicia, Ignacio Rivera. Ha recordado que la tasa de absentismo en España duplica la del resto de países de la UE y que esto supone un lastre para la competitividad de las empresas españolas, al que habría que prestarle más atención.

El toque de atención ha venido un par de horas después de que la tradicional encuesta interactiva que con carácter anual y en el marco del congreso nacional toma la temperatura del 'feeling' de los empresarios familiares situara al absentismo como el principal riesgo que perciben para la actividad de las empresas en los próximos meses, un resultado inédito que revela el nivel de preocupación que existe al respecto entre el tejido empresarial español. Nada menos que el 55% de los 600 empresarios encuestados considera las bajas como el principal riesgo que afrontan.

Inmediatamente por delante del riesgo regulatorio, que también apunta a un potencial agravamiento del problema del absentismo. El Ministerio de Trabajo acaba de plantear en un real decreto ley la ampliación de los permisos por fallecimiento de familiares y por atención en caso de cuidados paliativos, que ampliaría la cifra de horas de jornada no trabajadas en el caso de salir adelante.

Feijóo defiende la cultura del trabajo

«Un país subsidiado no es un país igualitario. Es un país sin futuro». Ante un auditorio formado por 600 empresarios familiares y entre ellos algunos de los empresarios más importantes del país, que apenas unos minutos antes habían aupado el absentismo a la categoría de principal riesgo para la competitividad de sus empresas, el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo ha realizado una encendida defensa de la cultura del trabajo frente a lo que ha definido como «cultura del desánimo». «En España tiene que merecer la pena trabajar, que el que se levanta cada día no tenga que pensar si le compensa y que cumplir no sea un acto de resignación, sino un acto de satisfacción», ha dicho.

En un contexto marcado por la ofensiva de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para rebajar el tope máximo legal de la jornada de trabajo y en presencia del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, el líder de los populares ha mostrado su preocupación por datos como el desplome de cerca del 9% de las horas efectivas de trabajo desde 2018 desde las 35,4 a las 32,4 horas, tres horas menos a la semana; por la evidencia estadística de que haya dos millones de trabajadores que desearían trabajar más horas o 600.000 trabajadores en pluriempleo y por ese millón de personas que faltan a diario a su puesto de trabajo cuando se traducen las horas no trabajadas en jornadas laborales.

«Ninguna nación puede progresar si su gente deja de creer que el trabajo mejora las cosas», ha dicho Núñez-Feijóo. «Cuando un país empieza a medir su éxito por el número de ciudadanos dependientes del Estado, algo se ha invertido en la escala moral», ha recalcado. «El subsidio no puede convertirse en un modo de vida. Un país subsidiado no es un país igualitario es un país sin futuro», ha remachado.