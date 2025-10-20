Suscribete a
ABC Premium

Las bajas empiezan a alarmar a la élite empresarial: «Lo del absentismo nos lo tenemos que mirar»

Feijóo hace una encendida defensa de la cultura del trabajo: «El subsidio no se puede convertir en un modelo de vida»

Los nuevos permisos propuestos por Trabajo reabren la brecha entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo

Las bajas empiezan a alarmar a la élite empresarial: «Lo del absentismo nos lo tenemos que mirar»
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De un año para otro el absentismo laboral se ha encaramado a la categoría de principal preocupación para la empresa familiar, nada más y nada menos que el núcleo duro del tejido empresarial doméstico, responsable del 70% del empleo y del 57% del PIB ... que genera el sector privado en España. Lo que hace apenas unos años equivalía a la ausencia diaria al trabajo de 480.000 trabajadores, hoy implica que las empresas pierden cada día la jornada de trabajo de más de un millón de trabajadores, con una factura para las arcas públicas que este año rondará los 33.000 millones de euros, que por cierto se sacan de la misma caja con la que se financian las pensiones, aunque algunos informes elevan su impacto sobre la economía a 81.000 millones, un 5,4% del PIB.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app