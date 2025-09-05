Un abogado explica qué hay que hacer cuando te piden escanear el DNI en un hotel: «Aumenta el riesgo de usurpación de la identidad»

La seguridad en los hoteles es una prioridad tanto para los viajeros como para los propios complejos hoteleros, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado. En este contexto, la protección de la información que se solicita a los huéspedes cobra una relevancia fundamental.

Los hoteles, en su intento por cumplir con las obligaciones legales a la hora de realizar el registro de viajeros, a veces incurren en prácticas que rozan —o cruzan— los límites establecidos por la normativa de protección de datos, tal y como señala Natalio Valenzuela, un abogado, a través de su canal de TikTok.

En sus palabras, el problema está en la forma en la que algunos hoteles manejan esos datos personales: «¿Qué hacer si en el hotel se empeñan en escanear el DNI? Porque siguen aumentando las multas de la Agencia Española de Protección de Datos a hoteles por escanear el DNI de los viajeros», señala este abogado. Y lo respalda con datos. «La última, 70.000 eurazos a una empresa del grupo Iberostar que pidió copia del DNI por email para efectuar la reserva«.

El origen del problema, según explica el abogado, se encuentra en que el escaneo o una fotocopia del DNI implica que el huésped está cediendo el control de más datos de los necesarios. ««Lo que dice la Agencia es que pueden visualizar el DNI y teclear los datos, pero que pedir una copia es excesivo porque el DNI contiene datos que no es obligatorio aportar para cumplir con la ley, como la fotografía o la fecha de caducidad», comenta.

O lo que es lo mismo, aunque los hoteles están obligados a identificar a sus visitantes, no tienen por qué quedarse con una fotocopia completa del documento, algo que «aumenta el riesgo de suplantación de identidad«, advierte.

«Mi consejo es que lo entregues y luego denuncies»

Un peligro que se multiplica, lógicamente, en el caso de que esas copias sean enviadas por correo electrónico o almacenadas sin unas adecuadas medidas adecuadas de protección, lo cual puede derivar en usos fraudulentos de la información personal. Por eso, este abogado recomienda llevar a cabo la siguiente práctica si en el hotel insisten en realizar una fotocopia del documento.

«Mi consejo es que lo entregues y luego denuncies porque, claro, entiendo que es jodido llegar a la playa y que no te den las llaves de la habitación que tenías reservada cuando sabes que no hay habitaciones en los hoteles cercanos«, declara Natalio Valenzuela. Pero no hay que dejarlo ahí: »Hay que denunciar, amigo, hasta que aprendan a base de multas«.

La recomendación es clara: cede en el momento para no quedarte en la calle, pero no dejes pasar la situación sin tomar medidas. Este abogado incide en que las sanciones económicas están siendo la vía más eficaz para que los hoteles entiendan que no pueden seguir aplicando prácticas inadecuadas. Aun así, sugiere que se podría actuar de otra manera. «Echo en falta que la Agencia Española de Protección de Datos notifique expresamente a los hoteles y a las agencias de viajes lo que pueden y lo que no pueden pedirte«.