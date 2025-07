El zasca de Cristina Lasvignes a un invitado 'tóxico': «¡No le digas a ninguna chica a quién tiene que seguir o no en redes!»

Malena ha visitado el plató de 'El Diario de Verano' (Telecinco) el día en el que ha cumplido 19 años, 19 primaveras que ha querido celebrar con un regalo ambicioso: «Quiero pedirle a mi ex novio que vuelva conmigo y que retomemos la relación». Es así que ha contado a Cristina Lasvignes la relación que han mantenido, con algún que otro detalle que ha generado cierto malestar en la presentadora.

Malena ha explicado que conoció a Ferrán, el que fue su pareja hasta diciembre de 2024, en redes sociales. «Nos empezamos a dar likes, quedamos al final para tomar algo y conocernos y esa noche nos dimos el primer beso bajo la luz de la luna», ha narrado la chica. Muy romántico todo, con una Lasvignes que suspiraba al escucharla por lo dicho hasta ese momento. Malena ha recordado que poco a poco las cosas se empezaron a torcer. Ella había tenido un novio infiel y se había vuelto «muy desconfiada y me costó creer en él». Las cosas fueron fluyendo, conoció incluso a su familia pero empezaron las inseguridades y los miedos.

La joven ha relatado que él tenía «muchas amigas, chicas que no habían sido novias pero con las que había estado, y un día llegó a llamarlo de madrugada y él no quiso coger el teléfono. Eso me hizo volver a estar celosa e insegura por sus sentimientos», ha continuado afirmando. La cosa se fue torciendo e incluso él un día llegó a prohibirle «seguir a otros chicos en redes, me pidió que los bloqueara pero él no hizo lo mismo». Al escucharlo, Cristina Lasvignes le ha dicho a Malena que no debería «permitir ese tipo de cosas, no son buenas y nadie debería pedirte esas cosas».

Corrió un tupido velo para dejar entrar a plató a Ferrán, que ha entrado sorprendido y pensando que alguien especial lo había llevado hasta allí, aunque minutos después ha quedado claro que en ningún momento había pensado en Malena. Al comprobar quién era la persona que lo había llevado hasta allí ha dedicado algunas palabras a la joven, nada agradable ni amable, por lo que la chica se ha ido desinflando.

Llegado cierto momento, Malena le ha preguntado varias cosas a Ferrán del pasado juntos y de su presente e incluso se ha atrevido, pese a enterarse de que ahora está con alguien, si volvería con ella. Él le ha dicho que «no». Lasvignes seguía al detalle el envite y cuando ya ha terminado, sin dudarlo un segundo, se ha dirigido al joven y le ha dicho, alto y claro: «Un consejo te voy a dar… ¡No le digas a ninguna chica a quién tiene que seguir o no!». El aludido se ha quedado estupefacto, con los ojos bien abiertos y sin saber a dónde mirar. El programa ha seguido su curso y ella ha dado paso a la siguiente invitada…