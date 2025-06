Una soltera se niega a tener su cita y se marcha de 'First Dates' antes de tiempo: «No voy a quedarme»

Hay gente flexible y otra más radical en cuanto a carácter y este lunes se observó un claro ejemplo de esto último cuando una soltera se fue pitando de 'First Dates' (Cuatro) nada más ver al que iba a ser su cita de la noche. Ni la más mínima oportunidad le dio la soltera al comensal y tal y como había llegado cogió sus cosas y delante del mismísimo Carlos Sobera, presentador del programa, dijo 'hasta luego', negándose a tener el encuentro.

Roberto, de 53 años, llegaba el primero a 'First Dates' contándole a Carlos Sobera que quería sentar cabeza en el amor con una mujer que le gustara la cultura y que fuera una persona deportiva. Un prototipo de mujer para el que el programa de Cuatro le presentó a Esther, de 51 años, que se presentaba como alguien tolerante. Un calificativo que no materializó a ojos de Roberto por el feo gesto que tuvo nada más llegar: que fue irse por donde había venido sin tener la cita.

«No es mi tipo», comenzaba diciendo Esther al equipo de 'First Dates' nada más saludar a Roberto con quien descubrió en un breve intercambio de palabras que compartían lugar de residencia y profesión: peluqueros. No obstante, la soltera estaba decidida a no dar ninguna oportunidad al soltero.

«¿De qué vamos a hablar, de peines? ¿De qué?», se preguntaba la mujer ante las cámaras de 'First Dates' preparando la que iba a ser su gran huida que ocurrió cuando Carlos Sobera llegó a la barra para invitarles a pasar dentro del restaurante del espacio de Cuatro.

«¿No quieres ir a la mesita? ¿Por qué?», le cuestionó el presentador de 'First Dates' a la mujer que con la risa lo decía todo. «¿No quieres ir a la mesa?, ¿qué te pasa?», le volvía a preguntar Carlos Sobera a la soltera. «Yo es que no voy a ir porque yo no voy a quedarme. Lo veo rápido últimamente. No me apetece cenar con él», afirmaba la mujer. «No me ha entrado y he dicho: 'pues, no'», manifestaba al equipo de Cuatro Esther. «La última experiencia fue muy mal, muy egoísta por su parte, muy inmaduro y por eso ahora tengo tan claro lo que no quiero», afirmaba rotunda la soltera que recogía sus cosas y se marchaba del programa de la cadena de Mediaset. «Esa es mi marca, ser sincera y auténtica», señalaba la mujer poniendo fin a su 'no cita'.