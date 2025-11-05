Suscríbete a
Una soltera de 'First Dates' sorprende con la extraña forma de acercarse a su cita: «¿Lo de lanzarme el cojín por qué es?»

Sandra ha acudido al programa para encontrar alguien especial pero no ha habido conexión. Él ha sido claro: «Yo no soy tan agresivo, nada de '50 sombras de Grey'».

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Sandra y Javier han llegado al restaurante más famoso de la tele para sentarse a cenar, esperando conocer a alguien especial. La primera impresión no ha sido del todo buena, especialmente para él, tal y como ha explicado a los redactores de 'First Dates ... ' (Cuatro): «Me esperaba otra cosa, no se. Tiene la nariz demasiado pronunciada, no es mi tipo físicamente». Ella se ha mostrado más abierta al principio y han pasado a la mesa a conocerse mejor.

