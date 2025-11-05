Una soltera de 'First Dates' sorprende con la extraña forma de acercarse a su cita: «¿Lo de lanzarme el cojín por qué es?»

Sandra y Javier han llegado al restaurante más famoso de la tele para sentarse a cenar, esperando conocer a alguien especial. La primera impresión no ha sido del todo buena, especialmente para él, tal y como ha explicado a los redactores de 'First Dates ... ' (Cuatro): «Me esperaba otra cosa, no se. Tiene la nariz demasiado pronunciada, no es mi tipo físicamente». Ella se ha mostrado más abierta al principio y han pasado a la mesa a conocerse mejor.

Durante la velada, algunas confidencias, experiencias parecidas por la edad –ella con 22 años y él con 24– y contando aficiones, hobbies y experiencias amorosas pasadas. Llegado un momento del encuentro, los han pasado al reservado, donde todo se ha precipitado, igual no de la forma que ellos esperaban. Han comenzado con los mensajes misteriosos, las tarjetas que los animan a pasar a la acción. Javier ha sido el primero y en el mismo se leía que le diera «un beso». Él ha eludido la respuesta, ese contacto primero, y le ha dicho que sí podría «bailar». Ella ha aceptado y ambos han ido a apagar la luz. He aquí que se ha dado una circunstancia extraña que ha llevado al chico a decir: «Me he sentido violentado y no lo he entendido».

Mientras él trataba de arrancarse con el movimiento, Sandra le ha lanzado un cojín. Todo esto, importante incidir, con las luces apagadas: «¿Lo de lanzarme el cojín por qué es?». Ella se ha reído y no ha sabido qué responderle, y han tratado de continuar como si nada. A la hora de la verdad, en el cara a cara final, es que todo ha visto la luz y él ha compartido qué ha sucedido mientras estaban a oscuras.

La decisión final: ¿habrá segunda cita?

Ya en la recta final del encuentro, ha llegado el momento de ser sincero. Primero a ella: «¿Te gustaría tener una segunda cita con Javier?». Sandra ha respondido que no, porque no ha sentido la conexión necesaria para ello. Ha sido correcta y le ha dicho que lo ha pasado muy bien y que tienen cosas en común pero que no repetiría.

Por su parte, el soltero ha hecho alusión a lo sucedido en el reservado: «No tendría una segunda cita con Sandra. Físicamente no es mucho mi tipo, me gusta otro estilo. Y luego lo del final. Tirarme el cojín me ha dejado tocado. Me he sentido violentado con eso, no se. Yo no soy tan agresivo, nada de '50 sombras de Grey' ni así». Ella le ha comentado que era solo a broma, no para que lo tomara a mal. Y así ha sido que cada uno se ha ido por donde llegó.