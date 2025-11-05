Suscríbete a
Paula Echevarría relata una vivencia reciente en la que temió por su vida: «Pasé tanto miedo...»

La actriz ha sorprendido con unos hechos que le sucedieron hace apenas un año donde pasó auténtico «terror» y llegó a escribir «mensajes para despedirme».

Maria Sánchez Palomo

Paula Echevarría regresa a las pantallas con 'Camino a Arcadia', una serie que protagoniza junto a William Levy –que también la produce– y que se emitirá, al menos de momento, en SkyShowtime. Esta ficción se ha rodado en Gran Canaria y cuenta ... con seis episodios. Los primeros tres estarán disponibles a partir del 10 de noviembre y, a partir de entonces, cada semana uno nuevo. Es por ello que tanto la actriz como Levy han sido dos de las estrellas invitadas de esta semana en 'El Hormiguero' (Antena 3).

