Paula Echevarría relata una vivencia reciente en la que temió por su vida: «Pasé tanto miedo...»

Paula Echevarría regresa a las pantallas con 'Camino a Arcadia', una serie que protagoniza junto a William Levy –que también la produce– y que se emitirá, al menos de momento, en SkyShowtime. Esta ficción se ha rodado en Gran Canaria y cuenta ... con seis episodios. Los primeros tres estarán disponibles a partir del 10 de noviembre y, a partir de entonces, cada semana uno nuevo. Es por ello que tanto la actriz como Levy han sido dos de las estrellas invitadas de esta semana en 'El Hormiguero' (Antena 3).

La química entre Paula y Pablo Motos es evidentemente. Ella ha visitado el programa en muchas ocasiones y este martes volvió a dejar numerosos comentarios y anécdotas para el recuerdo por esa buena conexión que se da entre la intérprete y el presentador. Este no dudó en sacarle un tema complicado para Echevarría, que justo hace un año vivió un episodio que la ha marcado y sobre el que no dudó en dar detalles. Pablo le sacaba así el tema: «Me han contado que has tenido que tomar muchos vuelos mientras estabas trabajando y que en uno de ellos pasaste bastante miedo…».

Al comenzar él a introducir el tema, ella ha comenzado a recordar lo sucedido. Ha narrado que en uno de los viajes que hizo a tierras canarias pillaron una tormenta que ocasionó muchas turbulencias y el pánico entró en escena. Los pasajeros empezaron a asustarse, a gritar y ella incluso llegó a «escribir un mensaje, porque pasé tanto miedo que tenía escrito como un mensaje de despedida. De verdad, mucho miedo». Ha compartido ese momento, con «gritos en el avión y la gente rezando, a la hora de abordar el aterrizaje, y fue un momento bastante complicado».

Paula Echevarría: «Escribí mensajes de despedida»

Paula ha recordado que viajaba junto a una de sus compañeras de reparto, Michelle Renaud. Esta hacía el trayecto con su bebé, que apenas tenía un mes, ha destacado Echevarría: «Yo recuerdo que los miraba y pensaba, pobre el bebé. Ella es el vértice de este triángulo y también lo pasó fatal. La gente gritaba y lo pasamos realmente mal. Así que bueno, sí, preparé mensajes por si tenía que dar a enviar llegado un momento».

Pablo Motos le ha preguntado a la actriz qué fue lo que escribió pero ella ha referido que no lo recuerda: «Algo bonito y emotivo, seguro». William Levy ha comentado que él escuchó hablar de aquello en el aeropuerto, un piloto de otra compañía que le dijo que estaba el día fatal. «Fue además justo el fin de semana de la DANA y recuerdo aquello con terror», ha terminado diciendo Paula.