Shaila Dúrcal frena en seco a Sonsoles Ónega por lo que afirma de ella: «No he sido diagnosticada de nada»

Con la resaca del Premio Planeta todavía en el ambiente, Sonsoles Ónega se ha llevado un tremendo corte en directo delante de las cámaras de 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3) de boca de una famosa invitada. Shaila Dúrcal llegaba al plató del programa de la cadena de Atresmedia para homenajear a su madre, Rocío Dúrcal, en el aniversario de su muerte. Sin embargo, la entrevista, que durante todo el tiempo, se llevó a cabo en un tono amable, durante unos segundos en su parte final se enrareció debido a la corrección que Sonsoles Ónega se llevaba con todo el público de testigo tras hacer una afirmación sobre la invitada que no gustaba en absoluto a esta.

'Y ahora Sonsoles' recordaba a Rocío Dúrcal por el 17 aniversario de su muerte. Así, el programa de Antena 3 invitaba al plató del programa a su hija menor, Shaila Dúrcal, que se sentaba junto a Sonsoles Ónega para homenajear a su madre.

Sin embargo, todo se terció en el tramo final de la conversación cuando la presentadora del programa de Antena 3 se atrevía a pisar suelo resbaladizo al entrar en unos asuntos que tocaban de manera muy personal a Shaila Dúrcal. «Hay una cosa que quiero hablar contigo antes de que nos vayamos», advertía Sonsoles Ónega a la excolaboradora de 'Tu cara me suena'. «Tú has tenido tus idas y venidas con los trastornos alimenticios», manifestaba la periodista que dejaba una afirmación que no gustaba nada en absoluto a la cantante y así lo hacía saber delante de las cámaras de 'Y ahora Sonsoles'.

«No me gusta llamarlos así porque yo nunca he sido diagnosticada de nada», le decía tajante Shaila Dúrcal a Sonsoles Ónega que inmediatamente procedía a corregirla delante de la audiencia. «Entonces no se puede decir que he tenido un trastorno alimenticio, sino que he tenido malos hábitos de comida», indicaba la hija de Rocío Dúrcal, que rectificaba así a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'.

«A veces son las mil de la mañana, me apetece un sandwich por ponerte un ejemplo estúpido. Pero yo he batallado mucho con eso también porque va ligado con la parte emotiva», revelaba Shaila Dúrcal dejando algunos detalles de cómo se sucedía su vida cuando estaba de gira, a la vez que comentaba que compartía en redes sus «subidas y bajadas de peso».

«Y yo creo que es algo muy bonito el llegados a este punto de poder compartirlo porque sé que hay mucha gente que me sigue a mí y hay gente que batalla igual diariamente y no saben cómo ese momento de cambio, y si puedo servir de ayuda, siempre lo comparto», apuntaba la cantante zanjando el tema de los trastornos alimentarios en 'Y ahora Sonsoles'.