La inesperada conexión de un soltero de 'First Dates' con la duquesa de Alba: «Le toqué a doña Cayetana…»

Manuel en First Dates

Manuel (49) es una estrella de la guitarra flamenca, pero considera que en el amor ha nacido «estrellao». Aunque no se considera famoso para nada, sino una persona a la que le encanta la música, la interpreta y quiere mejorar cada día, se ha codeado con mucha gente conocida. «Tengo una maqueta en mi página web con un tema que le toqué a doña Cayetana, la duquesa de Alba», confesó el soltero de Medina de Segura (Murcia) en su presentación en 'First Dates'.

Ahora Manuel echa la vista atrás y se da cuenta de que ha dedicado casi todo el esfuerzo a su vida de músico bohemio autodidacta, descuidando la parte sentimental. Lleva sin pareja 18 años y cuando se ha querido dar cuenta se le ha echado el tiempo encima. Es por ese motivo que pidió ayuda al programa de citas de Mediaset para encontrar al amor de su vida.

Gloria (52), cocinera de Cartagena (Murcia), llegó al restaurante bien preparada para hacer zumo, con dos naranjas y un limón. Dependiendo de lo que su cita eligiera, intuiría el carácter de esa persona. Manuel cometió el error de escoger la fruta amarilla, de manera que ella dio por hecho que estaba frente a un hombre más ácido que dulce.

A Gloria no le gusta nada el flamenco

Pero le bastó un rato con él para darse cuenta de que se había equivocado. La cena entre los dos solteros de 'First Dates' transcurría de forma agradable, la conversación fluía entre ellos… Todo iba perfectamente hasta que a Gloria, residente en Murcia pero nacida en Cádiz, reveló que era una rara avis: una andaluza a la que no le gustaba el flamenco. «No me ha gustado nunca, es una música que no… Para mi son gritos», explicó ante las cámaras. A Manuel lo había dejado sin palabras, así que añadió que ella es más de copla y que canta y baila. Por suerte el murciano también era aficionado a la canción española con alma.

Manuel estaba convencido de que a ella no le gusta el flamenco porque todavía no había experimentado un verdadero encuentro con él. «No es lo mismo en televisión que cuando estás con alguien en directo que transmite, aunque no te guste el flamenco, a nadie le amarga un dulce», afirmó ante las cámaras. Al final de la velada tuvo la oportunidad de demostrárselo.

Además, el soltero quiso compartir con Gloria sus fuertes creencias religiosas, pues se considera una persona muy espiritual. Pero a ella, una persona creyente aunque no practicante, le echó para atrás «Yo no estaría con una persona así, qué agobio. No podría. Una persona que esté cada dos por tres hablando de Dios… Es como si yo te estuviera hablando de mi trabajo las 24 horas», declaró la soltera. Y es que al estar de vuelta de todo ya se ha vuelto exigente. «Un hombre dejado, no puedo…», espetó aludiendo a la barriga cervecera de su cita.

A esas alturas de la velada parecía claro que Gloria le diría que 'no' en la decisión final, lo que no fue impedimento para que quedara encantada con la versión de 'La quiero a morir' que su acompañante le dedicó. De hecho, cuanto tuvo que contestar a la pregunta de si tendría una segunda cita con Manuel, la gaditana aseguró que no le gustaría perder su amistad.