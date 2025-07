Arruina por completo su cita de 'First Dates' por sus malos modales en la cena: «No es muy educado»

Martí (22) es arqueólogo, pero en el plano amoroso se considera un hombre «muy comodón» y por ese motivo es un terreno que no ha explorado demasiado. A eso hay que sumarle que se considera un hombre complejo, directo y un poco friki, una combinación que le dificulta la cuestión de ligar. Para cambiar eso, el joven de Terrassa se encomendó a los celestinos de 'First Dates', donde participó la noche del martes 29 de julio.

A Sara (19), la chica que el programa de citas de Mediaset le buscó a Martí, le cuesta encontrar hombres más altos que ella. De altura desde luego no se pudo quejar al conocerlo. «No es que diga que me encanta, pero está muy bien», señaló la estudiante, procedente del municipio asturiano de El Entrego.

El soltero admitió que es complicado entenderle, pero dio la impresión de que Sara y él conectaron. Se conocieron, se llamaron la atención… Y antes siquiera de preguntarse la edad rompieron el hielo hablando de vino. Con Martí presente, no parecía que los silencios incómodos fuesen a estropear la cita. Algo que constató su propia acompañante. «Lo más importante para mi en una relación es que con el chaval tenga una buena conexión, me sienta muy cómoda y tengamos cosas de las que hablar», señaló Sara en los totales.

Martí deja a Sara sin palabras con su comportamiento

Y la cosa fluyó entre los dos jóvenes, sobre todo cuando encontraron su pasión compartida por la saga 'One Piece'. Sara encontraba agradable poder hablar con él, igual que a Martí claramente le gustó mucho el frikismo de su cita. Hasta compartían una vida sentimental similar.

Si en ese momento hubiera acabado la velada, es muy probable que Sara hubiera aceptado una segunda cita de buena gana. Pero a Martí le dio tiempo todavía a hacer méritos para estropear todos los progresos que había cosechado hasta entones.

La soltera acabó horrorizada al ser testigo de los malos modales de su pretendiente en la mesa. «No es algo muy educado eructar mientras se está cenando. No me ha parecido nada agradable. Y después intentó cazar una mosca. Flipando, la verdad es me he quedado sin palabras. Me reía porque no sabía qué hacer», confesó al equipo de 'First Dates' tras la escena que presenció.

Después de lo ocurrido, Sara cambió de opinión respecto a seguir conociéndole y acabó dándole calabazas a nivel romántico. «Es majo, pero también me fijo en otras cosas. Me echó para atrás que eructase en medio de la cena», sentenció en privado.