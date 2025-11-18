Ana Rosa Quintana explota contra el fraude que salpica a la lucha contra el cáncer: «Me dan ganas de vomitar»

Una nueva polémica salpica al Gobierno y en esta ocasión por un tema delicado. Y es que, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas está en el ojo del huracán tras el presunto fraude millonario que estaría llevando a cabo en su lucha contra ... el cáncer. Un asunto que Ana Rosa Quintana ha abordado en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) y sobre el que se ha pronunciado de forma contundente.

Por todos es sabido lo volcada que está Ana Rosa Quintana con la lucha contra el cáncer. Así, cada vez que sale una noticia referente con la enfermedad la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se pronuncia con absoluta sinceridad y claridad. Por ello, este martes, la comunicadora ha vuelto a mostrarse demoledora cuando trataba el presunto fraude que había cometido el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

«Ayer, les contábamos que dos altos cargos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han denunciado un presunto desfalco de entre 20 y 25 millones de euros en contratos del centro durante 18 años y aseguran haber sufrido represalias tras haber alertado al Ministerio de Ciencia de Diana Morant y a la Fiscalía anticorrupción», introducía Ana Rosa Quintana a la audiencia antes de dar paso a un redactor que explicaba toda la información.

Tras escucharlo, la presentadora del matinal de Telecinco no se pudo morder la lengua y fue rotunda. «Pues, es gravísimo porque lo que estamos hablando es de un centro de investigaciones oncológicas. Que se saque con contratos a dedo y, seguramente, que la mitad ficticios, es que es un delito todavía no solo económico, sino moral», afirmaba tajante Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa', mientras un colaborador del espacio le explicaba que habían existido «tres fases». Una primera que remitía a una «carta a Pedro Duque», avisando de «contratos extraños», a una segunda etapa con Diana Morant en el cargo y la última, «a partir de 2024», en la que había habido «adicionalmente, una campaña de contratos menores».

Evidentemente, la indignación superó a Ana Rosa Quintana que estalló. «Perdonadme, a mí, personalmente, me dan ganas de vomitar», sentenciaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.