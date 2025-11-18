Suscríbete a
ABC Premium

El programa de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana explota contra el fraude que salpica a la lucha contra el cáncer: «Me dan ganas de vomitar»

La presentadora del matinal de Telecinco fue tajante en sus manifestaciones

Alfonso Arús, rotundo con Rosalía tras lo visto en el 'show' de Jimmy Fallon: «Os lo dije: 'ni un mes durará'»

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de Ana Rosa', no se ha cortado a la hora de pronunciarse sobre el fraude en la lucha contra el cáncer.
Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de Ana Rosa', no se ha cortado a la hora de pronunciarse sobre el fraude en la lucha contra el cáncer. Telecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una nueva polémica salpica al Gobierno y en esta ocasión por un tema delicado. Y es que, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas está en el ojo del huracán tras el presunto fraude millonario que estaría llevando a cabo en su lucha contra ... el cáncer. Un asunto que Ana Rosa Quintana ha abordado en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) y sobre el que se ha pronunciado de forma contundente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app