Ana Rosa Quintana, estupefacta tras la última de Koldo García: «No sé si esto es una broma macabra»

Estupefacta. Así se ha quedado Ana Rosa Quintana esta mañana de jueves cuando atendía atónita a la última de Koldo Gacía, exasesor de José Luis Ábalos. Un asombro que no es que lo haya percibido el telespectador a través de la ... pantalla de televisión, sino que la propia presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) lo reconocía cuando introducía a la audiencia el asunto que tenía como protagonista, al que fuera hombre de confianza del ministro de Fomento.

'El programa de Ana Rosa' arrancaba como de costumbre con la tertulia de la sección política, en donde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se convertía en el absoluto protagonista de la mañana tras su declaración y con la última jornada del juicio sobre la mesa.

Así, Ana Rosa Quintana y los colaboradores del matinal de Telecinco estuvieron opinando y analizando cada una de las palabras del fiscal general hasta que la presentadora interrumpió a sus tertulianos para cambiar a un asunto que le ponía los pelos de punta.

«A dos semanas de declarar ante el juez, Koldo, pues está haciendo chistorras para las fiestas patronales de Benidorm», informaba Ana Rosa Quintana completamente estupefacta ante la última del exasesor de José Luis Ábalos. «No sé si esto es una una broma macabra o qué es», manifestaba atónita la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' antes de mostrar un vídeo en el que se veía García en modo chef.

«Marchando dos huevitos, con chistorra y panceta rica», decía Koldo García en el vídeo que cuestionaba el matinal de Telecinco. ¿Provocación, parodia o juego inocente?», se preguntaba 'El programa de Ana Rosa'.

Un vídeo que una vez visualizado, Ana Rosa Quintana no dudó en sentenciar. «Es muy natural», indicó con sorna la presentadora del espacio de Mediaset que zanjaba la última de Koldo García de manera rotunda. «Es que no llego a entenderlo, es que ya hay cosas que no entiendo», finalizaba la comunicadora.