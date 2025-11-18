Juan del Val se deslengua para hablar sin tabúes de todo: su vida sexual, su ideología y a quién votará en las próximas elecciones

Juan del Val está de actualidad desde que ganó el Premio Planeta. Así es uno de los hombres más buscados y más codiciados para sentarlo en un sillón. 'El Hormiguero' o 'Espejo Público', ambos programas de Antena 3, lo han tenido en sus ... platós, pero ahora el escritor ha saltado a los podcast, concretamente, a 'Ac2ality' en donde se ha abierto en canal para hablar de todo sin tabúes. Una entrevista en la que el autor de 'Vera, una historia de amor' ha hablado de su vida sexual, de su ideología política, a quién votó en las pasadas elecciones, a quién votará en los próximos comicios o si cree en Dios, entre otras cuestiones.

Juan del Val se sentaba ante los micrófonos de 'Ac2ality' y comenzaba con una ronda de preguntas rápidas, en las que confesaba que no creía en Dios, como tampoco creía en en el «destino». Además, señaló a 'El Hormiguero' como su programa de televisión «favorito».

Entonces, la entrevistadora formuló una pregunta más íntima. «¿Has hecho un trío alguna vez?», le cuestionaron a Juan del Val. «Sí, claro, naturalmente», respondió rotundo el colaborador de 'El Hormiguero' que recibía la siguiente cuestión al hilo. «¿Y un cuarteto?», le volvieron a preguntar al invitado que nuevamente fue contundente. «También», manifestó el escritor que tampoco rehuyó la última pregunta sobre su vida sexual. «¿Te han dado por detrás alguna vez?», se interesaron desde el podcast, a lo que el invitado replicó: «No, pero hay matices».

Tras la tanda de preguntas de corte sexual, también Juan del Val hizo frente a las cuestiones políticas, dejando claro a sus entrevistadoras que en las últimas elecciones no votó. No obstante, sí se mojó sobre a qué partido votaría en los próximos comicios. «Tengo claro a quién no voy a votar. A Sánchez y a Vox», afirmaba el colaborador de Atresmedia que se pronunciaba sobre su ideología.

«A ver, yo siempre he sido un poquito más radical de izquierdas», decía Juan del Val en comparación con Nuria Roca, su mujer, de la que indicaba que era una mujer «de izquierdas».

Finalmente, Juan del Val participó en el último juego del podcast en el que tenía que elegir entre Isabel Díaz Ayuso, Irene Montero o Yolanda Día, para mandarla a una isla desierta, acostarse o casarse. Una cuestión con la que el escritor no dudó. «Me casaría, probablemente con Irene Montero, me acostaría con Ayuso y mandaría a una isla desierta a Yolanda Díaz, me cae bien, pero me interesa menos», concluía el escritor.