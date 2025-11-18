Suscríbete a
ABC Premium

en ac2ality

Juan del Val se deslengua para hablar sin tabúes de todo: su vida sexual, su ideología y a quién votará en las próximas elecciones

El colaborador de 'El Hormiguero' se abrió en canal ante los micrófonos del podcast

Máximo Huerta se va de la lengua con el 'bombazo' que se va a publicar de Cayetano Rivera: «Hay unas fotos»

Juan del Val ha realizado una entrevista en la que ha hablado abiertamente de política o sexo.
Juan del Val ha realizado una entrevista en la que ha hablado abiertamente de política o sexo. Ac2ality
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan del Val está de actualidad desde que ganó el Premio Planeta. Así es uno de los hombres más buscados y más codiciados para sentarlo en un sillón. 'El Hormiguero' o 'Espejo Público', ambos programas de Antena 3, lo han tenido en sus ... platós, pero ahora el escritor ha saltado a los podcast, concretamente, a 'Ac2ality' en donde se ha abierto en canal para hablar de todo sin tabúes. Una entrevista en la que el autor de 'Vera, una historia de amor' ha hablado de su vida sexual, de su ideología política, a quién votó en las pasadas elecciones, a quién votará en los próximos comicios o si cree en Dios, entre otras cuestiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app