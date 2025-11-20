Alfonso Arús ve las fotos de la polémica de Marta Sánchez y su sentencia se lleva todos los aplausos

Hace unos días salían unas fotos de Marta Sánchez que revolucionaban al público. Y es que, la cantante aparecía con un rostro muy cambiado que llevaban a los seguidores a confundirla con Malú. Pues bien, este jueves 'Aruser@s' (La Sexta) ha puesto ... sobre la mesa este controvertido asunto a raíz del 'zasca' de un tiktoker a la artista, lo que a su vez ha provocado que Alfonso Arús, presentador del espacio, se haya pronunciado sin rodeos sobre lo que opina de Marta Sánchez.

'Aruser@s' llegaba a una de sus secciones más divertidas: la de los 'Zascas'. Así, el programa de La Sexta comenzaba su habitual listado con Alsina a la cabeza, seguido de otros conocidos personajes como Iñaki López o Miguel Lago. Pero, también hubo hueco para un 'tiktoker' que había dedicado un 'dardo' a Marta Sánchez.

«Rufo a secas, a raíz de la últimas fotos de Marta Sánchez», introducía Alfonso Arús que sin más dilación daba entrada al vídeo del 'tiktoker'. «Se ha puesto tanto filtro que ahora mismo es Marta Sánchez, Norma Duval y Ana Obregón. Y en Google Lens la confunden con Malú», señalaba Rufo a secas que sacaba las risas a los miembros del programa de La Sexta.

No obstante, las palabras del 'tiktoker' llevaron a Alfonso Arús a 'mojarse' sobre Marta Sánchez y el presentador de 'Aruser@s' fue bastante claro con su pronunciamiento. «Pues a mí, sinceramente me parece, y he visto fotos ahora esta misma semana en las revistas de 'corazón', me parece mucho más guapa sin filtros que con filtros», afirmaba sin rodeos el presentador del programa de La Sexta. «A mí Marta Sánchez me parece muy guapa, no necesita ningún filtro», se reafirmaba el conductor del espacio sobre la cantante, con el que sus colaboradores se mostraban de acuerdo.