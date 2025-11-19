Suscríbete a
ABC Premium

Aruseros

Benita Maestro Joao dice alto y claro cuál va a ser el número de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad

Además, la vidente ha vaticinado las terminaciones del resto de premios del sorteo

Ramón García lanza una brutal crítica a las cadenas por lo visto con los programas de la noche: «De vergüenza»

Benita Maestro Joao ha vaticinado el número de El Gordo de la Lotería de Navidad de este 2025.
Benita Maestro Joao ha vaticinado el número de El Gordo de la Lotería de Navidad de este 2025. La Sexta
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Navidad está ya en la cuenta atrás. Y es que, desde hace unos años es finalizar Halloween y arrancar la campaña navideña y todo lo que ella conlleva. Anuncios, juguetes, luces... Y, como no, la Lotería de Navidad. El sorteo más popular lleva desde ... agosto vendiendo ya sus décimos, pero ha sido ahora cuando Benita Maestro Joao ha realizado su predicción anual para anunciar cuál será el número premiado con El Gordo. Un décimo que ya han apuntado muchos y del que en 'Aruser@'s' (La Sexta) han tomado muy buena nota.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app