Benita Maestro Joao dice alto y claro cuál va a ser el número de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad

La Navidad está ya en la cuenta atrás. Y es que, desde hace unos años es finalizar Halloween y arrancar la campaña navideña y todo lo que ella conlleva. Anuncios, juguetes, luces... Y, como no, la Lotería de Navidad. El sorteo más popular lleva desde ... agosto vendiendo ya sus décimos, pero ha sido ahora cuando Benita Maestro Joao ha realizado su predicción anual para anunciar cuál será el número premiado con El Gordo. Un décimo que ya han apuntado muchos y del que en 'Aruser@'s' (La Sexta) han tomado muy buena nota.

«Números de la Lotería. ¿Benita ha dado alguna pista?», preguntaba Alfonso Arús, presentador del programa de La Sexta a sus colaboradores que le respondían de forma afirmativa. «Sí, ya lo tiene. Mira, antes de desvelar El Gordo te hago un resumen», le introducía al presentador de 'Aruser@s', Tatiana Arús. «Dice que la terminación del cuarto premio será el 56, del tercer premio será el 35, del segundo el 88 y vamos con El Gordo», señalaba la colaboradora del espacio de la cadena de Atresmedia que daba paso al vídeo en el que Benita Maestro Joao vaticinaba cuál iba a ser el número con el primer premio de la Lotería de Navidad.

«Os voy a decir el número, el 53068», aseguraba Benita Maestro Joao en su visita a Los 40 Principales que provocaba la inmediata reacción del equipo de 'Aruser@s'. «Está muy bien que se la juegue», indicaba Alfonso Arús que se hacía eco también de la predicción de otra vidente que había vaticinado en dónde iba a tocar El Gordo. «Dice la señora: 'puede tocar en dos sitios: Madrid y Barcelona», manifestaba el presentador del programa de La Sexta. «Nos ha fastidiado», decía con sorna Alfonso Arús. «Los dos sitios que más venden», apuntaba por su parte Angie Cárdenas, colaboradora del espacio.

Para finalizar, Tatiana Arús rompía una lanza a favor de las dos videntes. «Las dos tendrían razón porque el número que ha dado Benita aún se puede comprar en dos administraciones de Madrid», afirmaba la colaboradora de 'Aruser@s'.