Preguntan a Máximo Huerta si volvería a ser ministro si le llamara el Gobierno y el escritor responde sin pensárselo

Ana Rosa Quintana tiene muchos colaboradores pero si hay uno que podría decirse que es de su máxima confianza ese es Máximo Huerta. Y es que, el tertuliano acompañó a la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) en anteriores ediciones del matinal ... y tras un 'impass' (motivado, entre otras cuestiones, por su entrada en el Gobierno como ministro de Cultura), el escritor regresó al lado de la comunicadora coincidiendo con la vuelta de esta a las mañanas tras su experiencia con 'TardeAR'. Pues bien, ahora a Máximo Huerta le han preguntado directamente ante las cámaras si accedería a ser nuevamente ministro si recibiera la llamada del Ejecutivo y el escritor ha respondido claro y sin pensárselo dos veces.

'El programa de Ana Rosa' llegaba a 'El Aperitivo' dispuesto a analizar los temas de la crónica social. Así, para empezar los componentes del matinal se quedaban alucinados al ver el espectacular cambio físico de Ainhoa Arteta, tertuliana. Un arranque de sección que se llevó todas las miradas y que sirvió para dar al punto de partida un toque distendido entre todos los presentes, entre los que se encontraba Máximo Huerta.

Los temas se iban sucediendo en 'El programa de Ana Rosa'. La reacción de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, al último informe de la UCO que señalaba el alto nivel de vida de Santos Cerdán y su mujer o la posibilidad de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, acometiera una gran renovación en su plantel de ministros. Asunto, este último, que llevó de manera inesperada a poner el foco en Máximo Huerta.

«Se me ha colado el móvil por aquí y lo quiero tener por si acaso me llaman y me hacen ministro otra vez», decía Máximo Huerta en tono jocoso, al ver cómo se le caía el dispositivo por el sofá. Entonces, uno de los tertulianos le lanzó al escritor la gran pregunta. «¿Si te llaman irías?», le cuestionaban al exministro que respondía contundentemente. «¿Ahora? No, con lo que me he gastado en psicólogos voy a ir yo ahora... Con lo bien que estoy. ¡Qué va! Tengo muchas cosas que hacer», afirmaba rotundo el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' que así dejaba claro que no tenía intención de volver a la política.