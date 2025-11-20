Suscríbete a
ABC Premium

El programa de Ana Rosa

Preguntan a Máximo Huerta si volvería a ser ministro si le llamara el Gobierno y el escritor responde sin pensárselo

El escritor no se cortó en decir alto y claro ante las cámaras del matinal de Telecinco si accedería a formar parte del Ejecutivo

Los Morancos no se cortan y arremeten contra los políticos con una demoledora indirecta: «Vete al Congreso de los Diputados»

Máximo Huerta, colaborador de 'El programa de Ana Rosa', ha respondido si volvería a ser ministro.
Máximo Huerta, colaborador de 'El programa de Ana Rosa', ha respondido si volvería a ser ministro. Telecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ana Rosa Quintana tiene muchos colaboradores pero si hay uno que podría decirse que es de su máxima confianza ese es Máximo Huerta. Y es que, el tertuliano acompañó a la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) en anteriores ediciones del matinal ... y tras un 'impass' (motivado, entre otras cuestiones, por su entrada en el Gobierno como ministro de Cultura), el escritor regresó al lado de la comunicadora coincidiendo con la vuelta de esta a las mañanas tras su experiencia con 'TardeAR'. Pues bien, ahora a Máximo Huerta le han preguntado directamente ante las cámaras si accedería a ser nuevamente ministro si recibiera la llamada del Ejecutivo y el escritor ha respondido claro y sin pensárselo dos veces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app