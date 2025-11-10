Suscríbete a
ABC Premium

Antena 3

Matías Prats sorprende con su pronunciamiento sobre su jubilación durante el Informativo

El mítico periodista ha hablado sobre su futuro laboral ante las cámaras

Sonora 'pulla' a Sánchez tras la surrealista escena vista en un barrio de Alicante: «Puede ir que le van a aplaudir»

Matías Prats se ha pronunciado sobre su jubilación en el Informativo Antena 3.
Matías Prats se ha pronunciado sobre su jubilación en el Informativo Antena 3. Antena 3
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si hay un rostro en la televisión mítico, ese es sin duda el de Matías Prats. Y es que, el periodista ha relatado la actualidad a generaciones y generaciones y aún lo sigue haciendo de manera incombustible y con su personal sello. Pues bien, ... estos días el presentador de los Informativos de Antena 3 se ha pronunciado sobre su jubilación en unos premios y ha dejado a todos atónitos con sus palabras que ha corroborado durante la emisión del Telediario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app