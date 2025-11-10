Matías Prats sorprende con su pronunciamiento sobre su jubilación durante el Informativo

Si hay un rostro en la televisión mítico, ese es sin duda el de Matías Prats. Y es que, el periodista ha relatado la actualidad a generaciones y generaciones y aún lo sigue haciendo de manera incombustible y con su personal sello. Pues bien, ... estos días el presentador de los Informativos de Antena 3 se ha pronunciado sobre su jubilación en unos premios y ha dejado a todos atónitos con sus palabras que ha corroborado durante la emisión del Telediario.

Este pasado sábado, Matías Prats recibía de la Federación de Asociaciones de Televisión y Radio de España la Antena de Oro Extraordinaria por su trayectoria profesional y, evidentemente, el Telediario de Antena 3 se hacía eco del premio. «Hubo grandes premiados, Susanna (Griso) lanzó un alegato en favor del periodismo libre y yo no sé si estuve a la altura de poder responder a tanto afecto como me brindaron», comentaba el periodista ante las cámaras de la primera edición del Informativo de la cadena de Atresmedia que también subrayaba el momento en el que cambió «el guión» dejando al auditorio perplejo y que mostraban a la audiencia.

«Tal vez sea este el momento más oportuno, con un premio recién recibido, entre compañeros de la profesión...», decía en su discurso Matías Prats dejando ver al público presente que iba a hablar sobre su jubilación. «Momento dulce de la cadena, líderes, con esas noticias de Antena 3 imbatibles… Que yo les diga… que yo les anuncie… que yo ratifique…», volvía a decir, generando un gran suspense. «Que voy a seguir bastante más en la tele, ¡muchas gracias!», terminaba diciendo el presentador.

Tras finalizar el vídeo, Mónica Carrillo, compañera de Matías Prats, no pudo dirigirse a él. «¿Esto es una fake news?», le preguntó la periodista. «Definitivamente, fue un guiño humorístico», aseveró el presentador, mientras su compañera volvió a interesarse por su jubilación a lo que él se pronunció sin rodeos. «De momento, no. Vamos a seguir un poquito más», sentenció Matías Prats en el Informativo de Antena 3.