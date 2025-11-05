Suscríbete a
Lobato asegura que no conoce a García Ortiz ni «a nadie» de la Fiscalía

Alfonso Arús desenmascara sin filtros a Rosalía tras su última polémica: «Nos quieren hacer creer que...»

El presentador volvió a manifestarse sin pelos en la lengua sobre la artista catalana

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', ha destapado la 'verdad' tras la última polémica de Rosalía.
Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', ha destapado la 'verdad' tras la última polémica de Rosalía. La Sexta
Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

