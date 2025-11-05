Alfonso Arús desenmascara sin filtros a Rosalía tras su última polémica: «Nos quieren hacer creer que...»

Rosalía calienta motores ante el inminente estreno de su nuevo trabajo discográfico, 'Lux'. Así, la artista catalana sacaba hace una semana el primer sencillo 'Berghain' y revolucionaba a sus seguidores con la sorprendente canción, pero también formaba un 'pollo' en Madrid con un acto ... que fue muy criticado por los distintos medios de comunicación por su mala organización y lo que podía haber ocasionado. Pues bien, ahora la cantante la ha vuelto a liar al publicar por error el adelanto de su próximo 'single' y esto ha llevado a Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' (La Sexta) a desenmascarar a Rosalía y sentenciarla por su 'presunto' error.

«Nos quieren hacer creer que por error se ha publicado de nuevo una canción de Rosalía», comenzaba diciendo Alfonso Arús en 'Aruser@s' sobre la última controversia de la cantante. «Se ha publicado teóricamente por error» hacía hincapié con toda la sorna el presentador del programa de La Sexta. «A mí tanto error, lo siento, no me convence nada», aseveraba tajante el conductor del espacio de la cadena de Atresmedia. «Se publica porque quiere, punto», sentenciaba Alfonso Arús sin medias tintas a la audiencia del formato.

«Se publicó la canción íntegra de Reliquia 48 horas antes de la publicación de 'Lux'», apuntaba Tatiana Arús que contextualizaba a la audiencia lo que había ocurrido con Rosalía. «Desde la discográfica no han querido pronunciarse porque no saben presuntamente qué es lo que ha sucedido, pero bueno, a nivel promocional, no está nada mal», indicaba la colaboradora de 'Aruser@s' que se hacía eco del mensaje que Madonna le había dejado a la cantante catalana «elogiandola» y diciéndole que era una «visionaria».

En este punto, Tatiana Arús apostó por una colaboración entre Rosalía y Madonna, algo que no vio Alfonso Arús. «Yo n osé hasta qué punto es bueno», apostillaba el presentador de 'Aruser@s', contradiciendo a la colaboradora