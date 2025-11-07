Alfonso Arús, rotundo con 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: «Me ha decepcionado»

Ya ha sido publicado 'Lux'. Lo nuevo de Rosalía ya está disponible y los fans ya pueden escuchar las nuevas canciones de la cantante. Una serie de temas que han sido repasados en 'Aruser@s' (La Sexta), programa en el que Alfonso Arús, ... presentador, ha sentenciado a la artista por lo visto en su nuevo trabajo discográfico.

«A lo mejor resulta que Rosalía ha sacado un disco», ironizaba Alfonso Arús, después que durante toda la semana se haya estado hablando de 'Lux'. «¿De dónde has sacado esa información?», le seguía la broma Tatiana Arús al presentador que continuaba con la sorna. «No sé, me llegan ecos», manifestaba con segundas el conductor del programa de La Sexta antes de entrar de lleno en la valoración del nuevo trabajo discográfico de la catalana.

Entonces, la colaboradora ponía el foco en el tema 'La Perla', canción en la que Rosalía lanza 'dardos' a Raw Alejandro y C. Tangana. «Ríete tú del Twingo y del Casio», apuntaba Alfonso Arús, a la vez que el tema sonaba de fondo. «Pero, ¿esto tiene estribillo?, ¿se anima un poco?», preguntaba el presentador con segundas ante el ritmo pausado de la canción. «Es que yo esto por la mañana...», soltaba el conductor del espacio antes de sentenciar el disco.

«A mí me ha decepcionado que Rosalía no haya incluido un tema en esperanto», señalaba rotundo Alfonso Arús ante las cámaras de 'Aruser@s'. «Porque el esperanto es, por supuesto, el idioma del futuro», apuntaba con ironía el presentador después de que Tatiana Arús hubiera puesto en valor que la artista había cantado en 'Lux' en 14 idiomas. «Y, ¿dónde está el esperanto? A mí cuando era pequeño me dijo un profesor es que dentro de unos años todo el mundo hablará esperanto y yo pensé: 'oye, voy a estudiarlo'», zanjaba el conductor del espacio de La Sexta.