Actualizado 03/04/2020 a las 09:52

Durante la mañana de este jueves, Ana Rosa Quintana conectó con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que se encontraba en la sede madrileña del PP, para así comentar las últimas cifras del paro: la crisis del coronavirus ha destruido 833.979 empleos en marzo. Lo primero que hizo Casado fue preguntarle qué tal estaba a la periodista: «Intentado acompañar a las personas que están en sus casas, confinadas, e informarles… pero fundamentalmente acompañarles».

A continuación, la presentadora de televisión le preguntó directamente si había hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No. No me ha llamado desde hace 10 días ya; desde hace dos lunes», contestó el líder de la oposición, que prefirió mandar un mensaje de ánimo a todas aquellas familias que han perdido a algún ser querido estos días por culpa del coronavirus y ni siquiera han podido ir a su entierro. «Lo primero que tenemos que hacer es mandarles un abrazo», dijo. Casado afirmó que «las circunstancias son terribles» y que había que «poner las cifras en su justa dimensión»: «Lo demás es secundario; yo a la pregunta de si me ha llamado Pedro Sánchez o no...».

Fue entonces cuando una visiblemente indignada Ana Rosa le interrumpió («Discúlpeme») para decirle que no era secundario: «Vivimos precisamente en una situación extrema. Primero, por la crisis sanitaria; claro que somos conscientes porque estamos contando todos los días la cantidad de personas mayores y no tan mayores que están muriendo. Somos conscientes porque estamos encerrados en nuestras casas. Confinados. Con muchas personas mayores solas o solas en sus habitaciones en la residencia. Muchas familias con niños pequeños. Y ya ni le quiero contar quien vive en una casa de cincuenta metros. Creo que los españoles estamos dando una respuesta y un ejemplo para ayudar en lo que podamos. Lo nuestro es muy poco: es solo quedarnos en casa. Pero también le pedimos a la clase política… por eso me parece muy importante que usted no haya hablado con el presidente del Gobierno en los últimos 11 días. Y es muy importante que hoy tengamos la peor cifra de paro de la historia».

Quintana continuó preguntándole por qué no hablan, qué está pasando. «Nosotros hemos intentado ser una oposición responsable con sentido de Estado. Por cierto, lo que no hicieron con nosotros en la gestión de otras crisis; la más reciente, la del Ébola, cuando hubo solo una enferma y se curó. Por eso, intentaba relativizar que Pedro Sánchez no coja el teléfono para llamar al jefe de la posición, que es que el que le está apoyando en las medidas más duras de confinamiento». Casado, finalmente, reconoció que estaba quitándole importancia a algo «muy grave»: la no interlocución entre el Gobierno y la oposición, los agentes sociales y las Comunidades Autónomas.