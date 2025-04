El contundente llamamiento de Ana Rosa Quintana a todos los españoles

Después de que las históricas caídas de la economía mundial, del colapso de los servicios sanitarios, de las medidas cada vez más extremas de los gobiernos de los países más afectados y de las ingentes cantidades de muertos e infectados, la OMS ha declarado el coronavirus como una pandemia , un término que hasta este miércoles se negaba a utilizar para referirse a esta nueva enfermedad pero cuyo alcance e imparable avance en varios países de forma simultánea les ha terminado por convencer para elevar su clasificación.

El pánico ha cundido en todo el mundo, los supermercados se han vaciado y hasta se han suspendido las clases y eventos culturales y deportivos para frenar las posibilidades de contagio y evitar así la rápida propagación del coronavirus.

En este sentido, Ana Rosa Quintana ha querido apelar a la cordura de los ciudadanos para que tomen conciencia de la seriedad del Covid-19 y tomen precauciones que ayuden a mejorar las alarmantes circunstancias.

Desde «El programa de Ana Rosa» , la presentadora ha hecho un llamamiento a todos los espectadores para que se deje a un lado el egoísmo y nos unamos en esta crisis.

« Más allá de lo que dicten las autoridades, es hora de actuar a título individual . En dos palabras: responsabilidad y solidaridad . Nos toca actuar como personas responsables para no seguir propagando el virus, pero especialmente apelamos a la solidaridad para no dañar a los más débiles», ha explicado Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco.

«España es uno de los países más solidarios del mundo y es hora de demostrarlo. Limiten sus contactos y sus citas, especialmente en grupo, no se toquen, hagan un plan para pasar el fin de semana , hagan la compra por internet.... no es tan difícil. Lo que haga cada uno de nosotros es importante y de cada uno depende que los casos no se multiplique. Recuerden dos palabras: responsabilidad y solidaridad», ha instado la presentadora de «El programa de Ana Rosa».