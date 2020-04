Actualizado 31/03/2020 a las 13:48

El incombustible Karlos Arguiñano (71) continúa cocinando en Antena 3 cada día (13.30 horas) a pesar del confinamiento, pues su programa no se ha visto todavía afectado por el coronavirus. El programa de ayer comenzó con un recordatorio del cocinero mientras se lavaba las manos, algo que siempre acostumbra hacer: «Aquí estoy lavándome las manos a fondo, como todos los días y varias veces; seis, ocho, diez veces al día tranquilamente me lavo las manos… o quince, no sé. Es lo que tenemos que hacer: lavarnos las manos muy a menudo; es lo que nos han dicho y yo, antes de que lo dijeran, os lo venía recordando. ¡Tampoco soy el doctor Queen! Pero sabía yo que la higiene es fundamental en cualquier sitio y en las cocinas, ¡por supuesto!».

Arguiñano preparó ayer un pastel familiar de carne con motivo de los «quince días de concentración». «Todos los días hay que seguir comiendo y con fundamento», dijo. El cocinero aprovechó el momento para agradecer a todas aquellas personas que contribuyen profesionalmente a que los alimentos lleguen a los mercados y para aconsejar a los espectadores no ir todos los días a hacer la compra. Pero si hubo algo que caló fue su reivindicación del entretenimiento frente a la sobreinformación de todos los medios de comunicación.

«No hay que estar todo el día oyendo las noticias. Las radios, las televisiones y la prensa escrita están todo el día dando noticias, que te terminan agotando [...] Hay televisiones que se ceban con la información y están y están todo el día», criticó el presentador de «Cocina abierta de Karlos Arguiñano», que sí recomendó ver un par de veces la información al día. «Lo demás es todo repetitivo y te terminan llenando la cabeza. Y, como somos inteligentes, vamos a sacarle jugo a esto de la mejor manera… que no nos coma nadie el coco», razonó.

El cocinero, natural de Beasain (Guipúzcoa), recomendó «televisiones, programas y documentales» que «entretienen un montón aparte de las películas y las series». «Somos listos para saber que nos podemos entretener jugando al parchís, a las cartas, a la oca, a multitud de juegos que hay ahora», desarrolló. Arguiñano también puso en valor la familia («No hay nada mejor, os lo garantizo»), con la que poder «pasar el rato de una forma agradable en casa».