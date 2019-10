Actualizado 17/10/2019 a las 13:30

El centro de Barcelona volvió a convertirse el pasado miércoles en el escenario de una batalla campal por tercera noche consecutiva. La manifestación que los CDR (Comités de Defensa de la República) habían convocado esa misma tarde derivó en enfrentamientos entre los manifestantes y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Estos incidentes provocaron que cadenas como laSexta cambiasen su programación para ofrecer un especial informativo y así informar en directo de lo que sucedía. Mientras tanto, Televisión Española emitía una gala de «MasterChef Celebrity».

El ente público sí preparó un despliegue informativo, pero para el canal 24 Horas, concretamente en «La noche en 24 horas». El espacio presentado por Marc Sala conectó en diversas ocasiones con los periodistas desplazados hasta el lugar de los hechos y analizó la situación que se está viviendo en Cataluña junto a expertos como Mayte Alcaraz, José María Brunet o Cristina Monje. En el programa se pudo escuchar las reacciones de políticos como Pablo Casado o Pablo Iglesias, mientras en La 1 los espectadores disfrutaban de la bronca que Jordi Cruz le echaba a Vicky Martín Berrocal por sus faltas de respeto y su desgana.

Pasada la medianoche, aquellos que habían sintonizado La 1 vieron como la cadena principal de Televisión Española interrumpía el talent culinario para conectar con el canal 24 Horas e informar a sus espectadores de la última hora en Cataluña. Justo en el instante en el que hablaba Quim Torra. La conexión apenas duró 20 minutos, pero provocó una oleada de críticas.

No solo no cumplieron como servicio público al no informar de los disturbios que Barcelona estaba sufriendo, cuando lo hizo parecía que tenía una intención partidaria. «Después de no cumplir con servicio público en La 1 cortan 'MasterChef Celebrity', pero para dar a Quim Torra. El entusiasmo de Marc Sala delata la maniobra de insumisión periodística durante toda la noche», denunció la Plataforma TVE Libre.

Increíble lo de ⁦@rtve⁩ . Vergüenza. Después de no cumplir con servicio público en ⁦@La1_tve⁩ cortan ⁦@MasterChef_es⁩ pero para dar a ⁦@QuimTorraiPla⁩ . El entusiasmo d ⁦@_marcsala⁩ delata la maniobra y la insumisión periodística durante toda noche pic.twitter.com/b8EbAllvtv — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 16, 2019

Al no cancelar la emisión de «MasterChef Celebrity», TVE se aseguró un buen dato de audiencias. Sin «GH VIP» ni ninguno de los otros grandes concursos en la parrilla, el talent culinario anotó un 20,4% de cuota, que se tradujo en 2.337.000 espectadores. Aunque lideró la noche, el programa de La 1 bajó 2,5 puntos con respecto a la semana pasada.

La conexión que realizó a medianoche con el canal 24 Horas registró un 20,5% de share con 2.160.000 televidentes. Mientras que el especial informativo de laSexta desde Cataluña fue lo segundo más visto con un 10,8% de cuota de pantalla y 1.580.000 espectadores.