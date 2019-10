Críticas a TVE por interrumpir «MasterChef Celebrity» para informar de los disturbios en Cataluña

Actualizado 17/10/2019 a las 12:14

Más de dos millones de espectadores (un 20,4% de la cuota de pantalla), decidieron terminar el miércoles viendo la nueva gala de «MasterChef Celebrity». Sin embargo, pasada la medianoche, fueron testigos de como Televisión Española interrumpía la emisión de esta nueva entrega del concurso culinario para conectar en directo con el Canal 24 Horas, donde estaban realizando un especial desde primera hora de la noche sobre los incidentes en Cataluña.

«MasterChef Celebrity» comenzaba, como cada miércoles, a las 22.15 horas dispuestos a mostrar las tres pruebas que componen cada una de las galas. El programa de esta semana tuvo diversos momentos destacables; sin embargo, solo hubo una gran protagonista: Vicky Martín Berrocal. La diseñadora no estuvo muy acertada ni en la primera ni en la segunda prueba, lo que le supuso una regañina de Jordi Cruz. Pero el detonante no fue la calidad de sus platos, fue su actitud.

«No me interesa nada lo que tengas que contar. No hay idea, no hay motivación... Esto es una ofensa terrible a mi oficio. Llevo tres pruebas mirándote, comer en una cocina está muy mal visto y lo haces, también te ríes... pero ya, hacer esto.. Sigue como hasta ahora y te prometo, como me llamo Jordi Cruz, que hoy te vas. Tienes dos oportunidades, aprovéchalas porque te prometo que te vas», zanjó el chef.

Vicky Martín Berrocal fue directa a la prueba de eliminación junto a otros compañeros que tampoco consiguieron superar las pruebas iniciales. Fue justo en ese instante, antes de que los delantales negros comenzasen el último reto, cuando Televisión Española interrumpió la emisión para dar prioridad al directo informativo.

Numerosos seguidores del espacio producido por Shine Iberia mostraron su descontento por la decisión de la cadena pública, ya que no informó a los espectadores que se realizaría una conexión, cuánto duraría esta o si regresaría la emisión regular de «MasterChef Celebrity» para conocer su séptimo expulsado.

Los espectadores del programa se quejaron de lo tarde que terminaría el formato tras la interrupción y aseguraron que veían el programa para «desconectar de la situación política». Poco tiempo después, 20 minutos, La 1 volvía a emitir «MasterChef Celebrity», concretamente la prueba de eliminación.

Para un día que #MCCelebrity empieza temprano, y con la esperanza de que te vas a ir dormir a una hora decente van y lo cortan para esto.. pic.twitter.com/dilj9LhIo3 — - Cris - (@crc26) October 16, 2019

Por favor @rtve volved con #MCCelebrity que son más de las 12, ya tenéis el 24h para esto. #MasterChefCelebrity — Juanan (@Juanan_N) October 16, 2019