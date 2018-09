«Mi marido me pega» y otros chistes que levantaron ampollas Rober Bodegas no es el primer humorista que desbarra con alguno de sus chistes, y seguramente no será el último

«La que se avecina» ha sido objeto de varias polémicas por el contenido de sus chistes - ABC Play Televisión

Actualizado 02/09/2018 a las 01:36 Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * La semana pasada Rober Bodegas, el cómico gallego que forma parte del exitoso dúo humorístico Pantomima Full, tuvo que retirar un monólogo en el que hacía chistes sobre la comunidad gitana. A través de un comunicado publicado en Twitter, el humorista aseguró haber recibido de parte de «personas ofendidas», dice, «más de cuatrocientas amenazas de muerte». «Quiero pedir disculpas públicamente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas. Tanto entre su comunidad como fuera de ellas», se retractó el humorista. Su caso ha reavivado la polémica sobre los límites del humor y la libertad de expresión. Recopilamos aquí otras bromas y monólogos que también levantaron ampollas en su día. Índice de contenidos 1. «La resistencia» y el VIH

2. Mi marido me pega

3. «La vida moderna» y el autismo

4. Jorge Cremades y las mujeres

5. «Allí abajo» y los chistes de andaluces

6. «La que se avecina» «La resistencia» y el VIH Precisamente Pantomima Full, la pareja formado por el calumniado Rober Bodegas y Alberto Casado, protagonizó hace unas semanas otra sonada polémica en «La resistencia», el programa dirigido por David Broncano. El dúo presentó en tono satírico varias ideas de programas de televisión para la próxima temporada, y lo primero que se les ocurrió fue una parodia de la versión de famosos de «Gran Hermano», «GH VIH». La mecánica sería la misma que la de la versión original, pero con la posibilidad de que alguien pueda «infectarse» de VIH (Virus de la inmunodeficiencia humana). «En "Gran Hermano VIH" es bueno que te hagas pruebas si te lías con alguien», bromearon. Mi marido me pega Esta desafortunada parodia era recurrente en los sketches de «Martes y Trece», y sin duda hoy no sería tolerado de ninguna manera y ningún canal se prestaría a emitirla. El sketch fue emitido decenas de veces, e incluso formó parte del especial de la Nochevieja de 1991 en TVE, una cadena pública. El autor del chiste, Millán Salcedo, en una entrevista de 2016, se disculpaba por aquellos chistes y se mostraba arrepentido por haber hecho chanza con un problema tan grave como es la violencia machista: «Ahora me abochorna ver esos sketches». «La vida moderna» y el autismo David Broncano, el cómico de moda, dirige en Cadena Ser «La vida moderna» juntos a los irreverentes humoristas Quequé e Ignatius Farray. En abril de este año hicieron una serie de chistes sobre las personas con síndrome de Asperger y autismo que sentaron muy mal entre las asociaciones dedicadas a esras enfermedades. A las pocas horas se puso en marcha una campaña en la plataforma change.org exigiendo unas disculpas que a los cuatro días ya acumulaba más de 12.000 firmas. Unos días después los cómicos se disculparon alegando que no pretendían ofender ni hacer daño. Jorge Cremades y las mujeres El humorista y youtuber Jorge Cremades estaba a finales de 2016 en el punto álgido de su éxito. Contaba entonces con cinco millones de seguidores en Facebook, más de dos millones en Instagram y 96 mil en Twitter, lo que hizo que uno de sus vídeos más desafortunados tuviese una enorme repercusión. Forma parte del estilo de Cremades utilizar los estereotipos de género para hacer bromas sobre ellos, pero uno de sus chistes, sumado a sus declaraciones en una entrevista a «El Español», fueron la excusa de sus detractores para atacarle sin piedad. «Hay más violaciones a hombres que a mujeres y de eso no se habla» o «en las cárceles hay muchísimas violaciones de hombre a hombre, y violaciones de mujer a hombre en otros temas, no físicas» son algunas de las frases por las que le acusaron de machista. «Allí abajo» y los chistes de andaluces A uno de los guionistas de la exitosa serie de Antena 3 «Allí abajo» no se le ocurrió otra cosa que hacer un chiste sobre andaluces, público al que va especialmente dirigida la producción. Sergio V. Santesteban escribió en Twitter: «La primera vez que escuché la Salve Rociera pensé que el estribillo decía: 'Leo leo leo leo leo leo', pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser». La polémica estaba servida con un tuit que acompañó del hashtag #ViernesSanto. Numerosos usuarios le pidieron explicaciones, tanto a él como a la cadena, a la que algunos solicitaron el despido de su trabajador. La productora Plano a Plano tuvo que salir al paso pidiendo perdón y desmarcándose de lo ocurrido. El guionista inicialmente contestó a las críticas pero después se echó atrás viendo el revuelo que se había creado y se disculpó con un nuevo tuit en el que aseguraba que su chiste se había convertido en una «ofensa nacional». Desde @planoaplano no compartimos los comentarios personales ni chistes desafortunados de algunos de nuestros guionistas. En casa somos andaluces, madrileños, catalanes, gallegos, salmantinos... es absurdo criticar a la familia! — Plano a Plano (@planoaplano) 30 de marzo de 2018 «La que se avecina» Con más de once temporadas en antena lo raro hubiese sido que «La que se avecina» no hubiese generado ninguna polémica con su humor directo y desenfadado. La serie creada por Laura y Alberto Caballero acumula varias denuncias por distintos motivos. Con frecuencia ha sido tachada de «discriminatoria» y «homófoba», en buena medida debido a las actitudes de uno de sus personajes principales, Antonio Recio, que en un episodio incluso busca una cura para la homosexualidad. Incluso hubo una escena que Telecinco decidió suprimir porque «no se consideró políticamente correcta». En ella, un hombre vestido de árabe arroja mochilas a la gente en espacios públicos, un tema delicado en un momento en el que Europa vive un clima de tensión constante debido a los continuos atentados yihadistas. Temas Programas de televisión Televisión Humor Play Televisión