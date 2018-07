Pol Granch: «Risto Mejide hacía todo lo posible para que sus concursantes ganaran "Factor X"»

Actualizado 07/07/2018 a las 02:23

Pol Granch, el flamante ganador de «Factor X» estuvo el pasado viernes en la redacción de ABC para concedernos una entrevista apenas horas después de haber salido como el vencedor del talent show.

Pol apenas tiene 20 años y tiene detrás una importante legión de seguidores que le han conseguido aupar hasta la victoria del programa el pasado jueves. Para él, la música ha sido uno de sus principales refugios a la hora de poder superar la traumática separación de sus padres. De hecho, fue gracias al programa cuando consiguió que ellos se volvieran a unir para ver cómo el sueño de su hijo se hacía realidad. Desde su primera audición, Laura Pausini, que se ha convertido ya en una gran compañera en el camino musical de Pol, sintió que había algo especial en su voz. Y no le ha defraudado, al haberse alzado con el premio de «Factor X», que le va a permitir firmar un contrato con una de las principales empresas musicales de nuestro país.

P - ¿Por qué decidiste presentarte a «Factor X»?

R - Principalmente como si fuera un juego. Solo quería probar mi suerte en el programa, y al final ha salido todo bien. Básicamente lo veía como si fuera una prueba.

P - ¿Te habías presentado antes a algún otro programa?

R - Si, me presente al casting de «La Voz», pero las cosas no salieron bien. Pero me dijo una persona del equipo que no me preocupara porque se estaba empezando a preparar ya «Factor X» y consideraban que era más adecuada para mi, y se pusieron en contacto conmigo para que fuera al casting.

P - Antes de entrar al concurso, ¿cómo era tu día a día?

R - Era el día a día de una persona totalmente normal. Estaba todo el rato con mis amigos, como el de cualquier otra persona. Estaba tranquilo en mi casa y estudiando mucho, al tiempo que disfrutaba de mi familia, que ha sido un gran apoyo.

P - En el primer programa dijiste que estabas en deuda con el programa por haber logrado juntar de nuevo a tus padres. ¿Crees que la has saldado ya?

R - De lo que me he dado cuenta es de que no solo ha juntado a mis padres, sino que también a toda mi gente. Cuando estaba en el escenario y veía a todo el mundo que me acompañaba desde la grada ha sido una maravilla la verdad.

P - ¿La música es muy importante para ti?

R - Para mi la música son las lágrimas del alma. Lo es todo. Creo que para llegar a todos los caminos es necesaria la música. y escucharla, y es capaz de llevarte a cualquier estado de ánimo. Lo es absolutamente todo.

P - ¿Has conseguido asimilar que has ganado «Factor X»?

R - Si te digo la verdad, no. Sigo aquí, sumergido en un carrusel lleno de sentimientos de todos los tipos y todavía no he sido capaz de volver a aterrizar.

P - ¿Qué recuerdas del momento en el que ganaste el concurso?

R - Recuerdo que dijo mi nombre, empezó a salir confeti dorados y me tiré de rodillas. Me puse a dar vueltas sin saber dónde ir. Estaba como perdido. Cuando vi a mis amigos en el foso entre el público no me pude reprimir y terminé saltando. No me salía otra cosa. Tenía que bajar. Pensé en que a lo mejor me echaban la bronca, pero terminé siguiendo mi impulso.

P - ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando se acabó el programa?

R - Me tomé una cerveza con mis amigos (se rie). Nos pusimos la canción «Caballo ganador» de C Tangana y nos fuimos a la casa en la que estuvimos este tiempo para disfrutar de lo que quedaba de noche.

P - ¿Tu sentías el jueves que te podías proclamar ganador?

R - Si te digo la verdad, creía que tenía posibilidades de hacerme con el premio. Pero era lo que yo pensaba. Tenía bastante miedo de Elena porque tenía bastantes apoyos entre el público, y sinceramente pensaba que ella era la que iba a ganar.

P - De los 12 que llegasteis a los directos, ¿quién te hubiera gustado que hubiera ganado?

R - Para mi, sin lugar a dudas, la ganadora era Fusa Nocta. Ella es la reina del trap.

«Para mi la música son las lágrimas del alma. Lo es todo»

P - ¿Te llegaste a ver fuera del concurso tras las críticas del jurado?

R - No, la verdad es que no. Me han dado mucha caña, pero al principio me lo tomaba mucho peor. Sobre todo me quedaba pensando en esas críticas malas. Pero al final pensaba que era lo que había escogido y que la variedad de opiniones va a estar siempre presente en mi carrera como artista.

P - ¿Qué crítica es la que más te ha dolido?

R - Sin contar la crítica de Fernando Montesinos, en la que dijo que mi actuación le había parecido digna de patio de colegio, diría que la peor fue cuando Risto me dijo delante de toda España que no me creía cuando cantaba. Obviamente le entiendo, porque él quería que ganaran sus concursantes, entonces hacía todo lo posible para ello.

P - ¿Sentiste que el resto de jueces te criticaban porque querían que ganaran sus propios aspirantes?

R - Si, no llegaban a atacar pero hacían algunos comentarios para apoyar más a sus favoritos y a sus elegidos. No sentí que hubiera peleas, pero si algo ha habido, obviamente. Ahí todos querían ganar y llevarse a sus concursantes hacia el éxito, por lo que hacían lo posible para ello.

P - ¿Qué crítica te sirvió para mejorar sobre el escenario?

R - Yo creo que la que me dijo Risto, cuando me dijo que cerraba demasiado los ojos mientras cantaba. Lo pensé y dije que no me podía permitir seguir tanto tiempo cerrando los ojos e intenté mostrarme de una manera más cercana.

P - ¿Has crecido como artista durante el concurso?

R - Si, muchísimo. Cuando entre era, como artista, super chiquitito. Pero a medida que el programa avanzaba me sentía más seguro de mi mismo.

P - ¿Cómo has sentido el apoyo de Laura Pausini durante el concurso?

R - Ella se ha volcado conmigo. Se ha portado como si fuera una madre. La quiero un montón y ya es como parte de mi familia. Ha sido el mejor respaldo que podía haber tenido en «Factor X». Además, estoy seguro de que habrá Laura Pausini y Pol Granch para rato. Quiero seguir en contacto con ella, que me siga aconsejando y que nos podamos ayudar en todo lo que podamos.

Pol Granch abrazando a Laura Pausini segundos después de ganar «Factor X» - MEDIASET

P - ¿Crees que «Factor X» va a suponer un antes y un después en tu vida?

R - Por supuesto que si. Además me he sentido muy identificado con Ruth Lorenzo cuando dijo que todo esto había sido como una ola enorme para ella y que parecía que no lo había vivido casi ni ella misma, y ahora mismo no puedo sentirme más identificado con sus palabras.

P - Muy pronto te vamos a poder ver sobre el escenario del Concert Music Festival Sancti Petri, con artistas como Pablo López o Dani Martín. ¿Tienes ganas de volverte a subir al escenario?

R - Tengo muchísimas ganas de verdad, porque soy muy curioso y quiero ver qué va a pasar.

P - ¿Cómo crees que va a ser tu vida a partir de ahora?

R - No creo que vaya a haber muchos cambios en lo que es mi día a día. Quiero seguir cerca de mis amigos, mi familia y toda la gente que me ha apoyado siempre.

P - ¿Qué le dirías a una persona que se plantea presentarse ahora a un talent musical?

R - Yo le diría que lo haga sin dudar, aunque piense que está muy lejos. A «Factor X» me presenté casi como si fuera una broma, simplemente para probar suerte. Y cuando vi la cola de personas que querían entrar en el casting nunca me imaginaba que iba a terminar ganando el programa. Si tienes alguna duda, preséntate porque nunca saber lo que puede llegar a pasar. Por eso hay que perseguir los sueños cueste lo que cueste. Créetelo y piensa que puede llegar a ser verdad.