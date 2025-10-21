La demoledora opinión de un soltero de 'First Dates' sobre Pedro Sánchez: «Quiere acabar con el país»

La presentación en 'First Dates' de los solteros cuando llegan al restaurante dura unos pocos minutos, pero Juan (66) le sacó jugo a su conversación con Carlos Sobera: llamó traidor a Pedro Sánchez, desarrolló su teoría sobre la presencia de extraterrestres ... en nuestra sociedad y sentó cátedra sobre cómo tratar a una mujer.

Nada más llegar, este peón de obra jubilado de Linares (Jaén) decidió destacar de sí mismo que era votante de Vox, argumentando que «defiendo nuestra España, nuestras tradiciones, todo lo español», clamó ante el equipo del programa de citas de Cuatro. Como era de esperar, no le caía muy bien el presidente del Gobierno. «Pedro Sánchez quiere acabar con el país. Se ha vendido a todo el mundo, está traicionando lo español», añadió.

Noticia Relacionada La rotunda negativa de una soltera a hablar de sexo le acaba costando un encontronazo con su cita: «No te conozco de nada» María Robert Herminia tuvo en flechazo con Francisco y tras conocerse estaba segura que saldrían juntos del programa. Pero su negativa a hablar de temas eróticos cambió el rumbo de la velada

Una vez en la barra, Juan se refirió a una de sus aficiones, el misterio, «como el de las pirámides de Egipto». «Pienso que no las hicieron humanos, sino seres de otro mundo. Los extraterrestres están entre nosotros y se infiltran en las clases altas para dominar el mundo», le explicaba a un atónito Sobera. Y volviendo al tema principal, el amor, el soltero mencionó que su baja estatura le supuso un handicap para ligar durante muchos años. Hasta que aprendió que vale más «saber ser un caballero» que medir 1,54 centímetros para conquistar a una mujer.

Armas de seducción que, sin embargo, no le sirvieron de nada con su cita. Mayte (69), modista jubilada natural del municipio granadino de Macarena tenía en mente un prototipo de hombre bastante diferente a Juan, más alto y con pelo. A imagen y semejanza de su amor platónico: Julio Iglesias. Reacción totalmente contraria al jienense, quien se quedó alucinado al verla, pensando «'¡qué mujerón!'». «Es atractiva, femenina… Me encanta», confesó en los totales.

Juan es el hombre ideal de Mayte, pero no le atrae

Una vez en la mesa, tampoco tuvo reparos en revelarle a la implicada sus sentimientos. Una declaración que sacó los colores a una Mayte que hasta entonces había permanecido la mar de tranquila con la perspectiva de participar en el 'dating show'. «Me va a poner muy nerviosa», señaló. Juan se vendió como un romántico y detallista empedernido en pareja, todo lo que ella buscaba. Salvo por una cuestión. «Es mi hombre, qué pena que no me haya gustado nada…», comentó la soltera en privado.

La lista de 'peros' que le sacó a su cita siguió aumentando al compartir ella su pasión por los viajes. Juan no ha conocido muchos lugares, en parte por motivos económicos, lo que acabó con una nueva justificación de Mayte ante el equipo de 'First Dates' sobre la falta de atracción hacía el andaluz. «Me da pena, pero entre que no tiene dinero, es bajito, no tiene pelo, vive en Jaén…», enumeró. Aunque el jubilado estaba más que dispuesto a acompañarla a un crucero a pesar de tener miedo al agua por culpa del Titanic.

Los dos solteros durante la cita Cuatro

En otro monto, la modista jubilada entró en temas más controvertidos al preguntarle si era feminista. «No me gustan los extremismos», afirmó él. Mayte le pidió que siguiera argumentando esa idea. «Como esas que llegan a decir que hay que matar al hombre», añadió Juan. Su cita se extrañó, pues ella nunca ha visto a una feminista declarar tal cosa. Resulta que el soltero lo había visto «por el TikTok».

Y claro, a la granadina solo le salen vídeos de Julio Iglesias en la red social. Ella prefiere informarse a través del telediario, «pero cómo veo que se pelean todos, lo quito». «Político no soy, pero me gustan mis tradiciones y lo español», acotó, por su parte, su pretendiente. Ahí Mayte se dio cuenta de que probablemente chocaban en ideología. «Del PSOE creo que no es, y a mi eso no me ha gustado tampoco, porque yo sí lo soy», manifestó de nuevo en los totales.

«Hasta el fin del mundo, hasta Marte», prometió Juan acompañarla de la mano en la decisión final. Pero la soltera no se veía con él, y se escudó en la distancia entre Jaén y Granada para suavizar darle calabazas.