Suscríbete a
ABC Premium

La demoledora opinión de un soltero de 'First Dates' sobre Pedro Sánchez: «Quiere acabar con el país»

Juan desveló que vota a Vox, y aunque no lo hizo delante de Mayte, ella dedujo durante la cita que no era precisamente simpatizante del PSOE

El ex 'manager' de Elsa Pataky, un 'macho ibérico' que protagoniza una ardiente cita: «Me pone»

Juan en 'First Dates'
Juan en 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presentación en 'First Dates' de los solteros cuando llegan al restaurante dura unos pocos minutos, pero Juan (66) le sacó jugo a su conversación con Carlos Sobera: llamó traidor a Pedro Sánchez, desarrolló su teoría sobre la presencia de extraterrestres ... en nuestra sociedad y sentó cátedra sobre cómo tratar a una mujer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app