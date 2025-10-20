Suscríbete a
ABC Premium

First Dates

El ex 'manager' de Elsa Pataky, un 'macho ibérico' que protagoniza una ardiente cita: «Me pone»

Miguel Ángel presumió de tener mucho ojo como cazatalentos. Nada más ver a Juliana decidió que tenía madera de actriz

La rotunda negativa de una soltera a hablar de sexo le acaba costando un encontronazo con su cita: «No te conozco de nada»

Miguel Ángel y Juliana en 'First Dates
Miguel Ángel y Juliana en 'First Dates Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Miguel Ángel (51) piensa que en pareja «la convivencia da asco». Aún así, acudió a 'First Dates' este lunes 20 de octubre abierto a una futura relación seria con su pretendienta. Eso sí, para planteárselo su cita en cuestión debía cumplir un requisito ... muy importante para él. «Tiene que ser delgada», recalcó en los totales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app