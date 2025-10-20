El ex 'manager' de Elsa Pataky, un 'macho ibérico' que protagoniza una ardiente cita: «Me pone»

Miguel Ángel (51) piensa que en pareja «la convivencia da asco». Aún así, acudió a 'First Dates' este lunes 20 de octubre abierto a una futura relación seria con su pretendienta. Eso sí, para planteárselo su cita en cuestión debía cumplir un requisito ... muy importante para él. «Tiene que ser delgada», recalcó en los totales.

El madrileño, de profesión «'conseguidor' y cazatalentos de actores, futbolistas y relaciones públicas», tuvo un encuentro con Juliana (40), una empresaria brasileña de temperamento explosivo que llegó pisando fuerte al programa de Cuatro. Como carta de presentación, señaló que le gusta «el sexo de distintas maneras, soy una chica muy caliente».

Ambas partes se sintieron encantados al conocerse. El empresario no podía pedir más, era una chica alta, guapa y atractiva que le despertó el apetito. «Claro que me pone», declaró. A Juliana, por su parte, también se le vinieron a la mente pensamientos subidos de tono nada más ver a Miguel Ángel.

La mesa y Cupido los esperaban, y no perdieron el tiempo en preámbulos. El soltero sacó el donjuán que llevaba dentro llenándola de piropos. Ella tampoco se quedó atrás. Antes de empezar con los entrantes ya había decidido que estaba sentada ante su futuro novio.

La condición de Miguel Ángel para hacer un trío

Tanto es así que cuando él reveló que fue manager de Elsa Pataky, la brasileña, que desconocía quién era Pataky, volvió a marcar territorio dejando claro medio en serio medio en broma que ahora se iba a casar con ella. Miguel Ángel aprovechó para intentar ficharla en su agencia de talentos. «Desde que has entrado te veo perfecta para actriz», lanzó. Pero Juliana se lo tomó a risa.

La misma reacción que a él le provocó saber de su bisexualidad. «No he probado a un hombre y no lo pienso probar. Soy muy macho ibérico, me gusta la mujer femenina», aclaró con contundencia al ser preguntado por Juliana si alguna vez se había sentido atraído por una persona de su mismo sexo. Sin embargo, no descartó la posibilidad de hacer un trío, «siempre y cuando sea con dos mujeres».

La fuerte atracción que floreció entre Miguel Ángel y Juliana desde el minuto uno se reforzó a lo largo de la velada, de modo que la decisión final fue solo un trámite, pues los dos tenían claro que querían seguir conociéndose. «Es una persona super agradable con la que se puede hablar de cualquier cosa y reírnos todo el rato», contestó el soltero a la famosa pregunta de 'First Dates'. Su cita concordó con él.