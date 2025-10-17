La rotunda negativa de una soltera a hablar de sexo le acaba costando un encontronazo con su cita: «No te conozco de nada»

Herminia (73) participó en 'First Dates' deseando encontrar un compañero con quien compartir su alegría. Apenas tuvo delante a Francisco (73) se le iluminó la cara y el corazón se le aceleró. Y es que, aunque cree que lo tiene todo, ... a la soltera solo le falta la guinda del pastel: el amor.

Al compartir su historia con Carlos Sobera cuando cruzó la puerta de al restaurante de citas de Cuatro, la peluquera jubilada de Sevilla se emocionó. «Me han pasado tantas cosas… Pero quiero seguir viviendo y tirando del carro. Me lo merezco», contaba entre lágrimas. Buscaba en el 'dating show' «un señor que sepa respetar a la mujer, que me sepa llevar, y que sea más o menos de mi estilo».

Francisco, un cordobés de nacimiento y argentino de adopción, superó todas las expectativas de Herminia, que nada más verlo pensó «¡ay, madre mía! Dios quiera que le guste yo». El flechazo por su parte fue instantáneo. De él, le encantó todo. También la primera impresión del comercial jubilado sobre ella fue positiva. «Es una mujer elegante, guapa, y me recibió con una sonrisa», comentó en los totales.

No les costó romper el hielo, y que solo descubrieran puntos en común facilitó considerablemente que la conversación fluyera. Los dos coincidieron en su pasión por los viajes, por el deporte e incluso por las motos. Herminia, entusiasmada, explicaba al equipo de 'First Dates' que «tenemos por lo menos un 80% de similitud». «No se lo que va a pasar, pero es que le gusta todo lo que me gusta a mi», apuntó. Y en lo que no, estaba dispuesta a probar. Él le propuso acompañarlo al Camino de Santiago, a lo que la sevillana declaró que «iría con él al fin del mundo».

La pregunta que lo torció todo

Sobre todo a Córdoba, donde actualmente reside su pretendiente. A Francisco, en cambio, se le torció el gesto ante la posibilidad de una relación a distancia. En otro momento de la velada, el soltero quiso sazonar la conversación con el condimento del erotismo. «¿Haces todo despacito? ¿El amor también?», lanzó cuando creyó que tenían la suficiente confianza.

Lo que no esperaba es que su cita le parase los pies. «Eso no se dice. No quiero hablar de esas cosas… Es un tema íntimo», le afeó Herminia entre risas. «¡Qué cortada! Es un chiste para romper el hielo», argumentaba el cordobés, que también comentaba la jugada en la entrevista. «No me ha gustado que con un tema más pícaro me ha frenado un poquito. Pero no pasa nada, es cultural».

Sin embargo, sí que sucedió. Tras acercar posturas en la intimidad del reservado, donde comprobaron que además serían una buena pareja de baile, la no conversación sobre sexo hizo Francisco cambiara de parecer en la decisión final. Primero le tocó responder a Herminia a la pregunta de si tendría una segunda cita. Como era de esperar, contestó afirmativamente. «Me ha encantado la velada que hemos tenido, y pienso que lo pasaríamos muy bien».

Estaba convencida que su acompañante le correspondería, oírlo decir que como pareja no, la molestó. Nos hemos llevado bien, pero la distancia no lo asimilo muy bien. «Además, saqué el tema erótico por dar más ambiente al diálogo y te sentó mal. Eso me frena un poco. Y es respetable, pero me hubiera gustado un poco más de feeling y complicidad entre los dos», le explicaba Francisco. «Claro, si no te conozco de nada. Lo que digo es que no me puedo dar a ti, que te acabo de conocer», sentenciaba la soltera.

El cordobés quiso acabar de buenas maneras y despedirse con un beso, pero la decepción de Herminia fue tal que se lo rechazó. Acto seguido, se marchó sin mirar atrás.