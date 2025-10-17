Suscríbete a
First dates

La rotunda negativa de una soltera a hablar de sexo le acaba costando un encontronazo con su cita: «No te conozco de nada»

Herminia tuvo en flechazo con Francisco y tras conocerse estaba segura que saldrían juntos del programa. Pero su negativa a hablar de temas eróticos cambió el rumbo de la velada

Herminia y Francisco en la decisión final, el momento más tenso de su cita
María Robert

Herminia (73) participó en 'First Dates' deseando encontrar un compañero con quien compartir su alegría. Apenas tuvo delante a Francisco (73) se le iluminó la cara y el corazón se le aceleró. Y es que, aunque cree que lo tiene todo, ... a la soltera solo le falta la guinda del pastel: el amor.

