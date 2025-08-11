Carlos Sobera sufre un percance en 'First Dates' al recibir a una soltera: «Vengo herido»

El restaurante de 'First Dates' continúa repartiendo amor en Telecinco. En el caso de Yukado (28) y Abril (23), con enorme éxito. La cita que protagonizaron en el restaurante de citas este lunes 11 de agosto fue el claro ejemplo de que lo que empieza mal no tiene por qué acabar igual. Y es que a su entrada, una de ellas casi deja accidentalmente tuerto a Carlos Sobera.

Primero se presentaba a la velada Yukado, una profesora de inglés india afincada, por el momento, en Madrid. «No me quiero quedar aquí para siempre, me gustaría viajar más. Quiero tener una pareja con la que poder viajar por el mundo y tener aventuras», explicó. También se definía como una chica muy romántica, pero se hace muchas expectativas cuando conoce a alguien y se lleva muchas decepciones.

Después aparecía Abril (23), una maquilladora de Málaga que resumió su historial amoroso con una popular canción. «Soy Camilo Sesto en esta vida. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Donde pongo el ojo… ahí no es», afirmó. Ni su forma de ser ni su look pasaron desapercibidos, aunque no como le hubiera gustado. Sus gafas de pinchos casi le cuestan un disgusto al saludar con dos besos al presentador. «¡Por favor, casi pierdo un ojo!», se quejó Sobera dolorido por el golpe.

«¡Qué te agredo! ¡Perdón! Casi me cargo a Carlos Sobera», se disculpaba Abril. «Vengo herido, que lo sepas», apuntaba el accidentado.

Yukado y Abril hacen 'match': 100% de compatibilidad

Por suerte se quedó en un susto, y a Yukado le encantaron las gafas, el atuendo y la belleza de su cita en general. «Ella me ha parecido demasiado guapa», comentaba en los totales.

Esta ocasión ni Yukado ni Abril se ilusionaron en balde. Desde el primer instante conectaron a la perfección. Cuanto más avanzaba la cena, más cosas en común descubrieron una de la otra. «Me encanta que sea una chica a la que le guste descubrir mundo porque yo aspiro a ser eso», destacaba la maquiladora al saber de las intenciones de su acompañante de mudarse a Latinoamérica. En general, consideraba que su cita se acoplaba muy bien a lo que estaba pidiendo y esa percepción fue a más cuando Yukado mencionaba su lado romántico y su inclinación por los grandes gestos de amor.

Abril y Yukado en el momento de la decisión final Telecinco

Y eso que todavía no la había escuchado cantar. En la intimidad del reservado, la malagueña le dedicó un famoso tema de Amy Winehouse. «Cantas increíble», comentó, fascinada.

En el momento de tomar la decisión final, pocas dudas quedaban. Solo en ocasiones excepcionales dos solteros conectan a tal nivel y encuentran tantos puntos en común, de manera que se dieron el 'sí' a seguir conociéndose sin el escrutinio de las cámaras de 'First Dates'.