En el Channel 5 británico han emitido un documental titulado 'La cancelación de Benny Hill'. Leo en 'LOC' que participaron comentaristas culturales y críticas que con nueva mirada analizaban los sketches. ¡Oh! ¡Ah! Pero algunas entendían que los chistes funcionaban, pese al sexismo: ... bomberas con faldas cortas y tacones de aguja. Viola Davis, presidenta de los EE.UU. en 'G20', película de Prime, se quita ese arma del patriarcado para dar mandobles a los malos. Es tan mala como entretenida.

Algo parecido a lo de Channel 5 hizo RTVE Play en '¿Quién se ríe ahora?' con varias humoristas jóvenes. Claro, si te ponen a Juanito Borromeo, ¿qué vas a decir? Pues haces como en 'Cachitos', pero hablando en lugar de con letras. Todos (todas) sabemos ver lo ridículo. Hace un par de semanas vi 'Cateto a babor' en 'Cine de barrio' (lo defiendo y lo veo). Lo más comentable es cuando operan de la vista a Enriqueta Carballeira, el amor de Alfredo Landa. El momento en el que quitan la venda de los ojos es de risa porque lleva más rímel que una drag queen. La semana siguiente pusieron 'Juicio de faldas', de Sáenz de Heredia. Aquí, aparte de la denuncia falsa de Gracita Morales a Manolo Escobar por violación o de la declaración cantando de Manolo, tenemos a Concha Velasco de 'abogado'. En el hotel se está desnudando y ve a una limpiadora que le puede ayudar con su caso. Concha va en sujetador. Y no deja de estar en sujetador desde que sale al encuentro de la chica y durante la larga escena. Todo el rato estás pensando que por qué no se pone algo. Supongo que Sáez de Heredia sabía que su Conchita en sostén era importante.

Una vez que participé en 'Cine Caliente' elegí 'Marisol rumbo a Río' (Lalachús tenía 'Dirty Dancing'). En ese ciclo de cine al aire libre puedes parar la película, ponerte delante de la pantalla y comentarla. Uno de mis cortes fue la gasolinera de mujeres (que existió). Otros, con Copito, la chica negra que la hermana gemela de Marisol tiene poco menos que de mascota. Gisia Paradís, de Huesca pese al nombre, dice al pasar por las favelas: «Allí viven los negros, que son todos ladrones y vagos». Y el plano va al chófer negro.

Lo de los letreros que van a advertir del contexto en las películas de 'Cine de barrio' exige una explicación, que diría Pepe Isbert. A ver, cuánta gente se ha quejado a la defensora del espectador para llegar a esta medida. Con el poder que tienen los mendrugos biempensantes, lo que me sorprende es que 'Cine de barrio' haya sobrevivido y con cine de 'Cine de barrio', no con películas kosher. Como ha escrito Álex Grijelmo acerca de si ucraniano o ucranio, existe el sesgo de atención a la protesta. «Los disconformes con algo levantan la voz, mientras que quienes están de acuerdo se callan porque no ven motivo para reclamar. Por tanto, no se debe tomar como medida demoscópica un número de protestas si no se puede comparar con el número de conformidad».