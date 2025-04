A veces es mejor el libro que la serie ('Cien años de soledad'). Quizá hasta a Rosa Chacel, que despreció la obra de García Márquez cuando todo el mundo la elogiaba, le habría parecido todavía más chunga la ficción televisiva. A veces ... es mejor la película que el libro ('Rebeca'). De la novela de Daphne du Maurier, Carmen Martín Gaite decía que lo único original era la señora Danvers, que el resto era una copia de 'Jane Eyre'. A veces libro y película andan a la par ('El gatopardo'). Pero es muy habitual que los documentales sean mejores que las películas o series que los toman como inspiración. De 'Wild Wild Country' (Netflix), la historia de la secta de Osho en Oregón, se compraron los derechos para hacer una película o una serie. De momento, nada. Y dudo que pueda mejorarse. Del legendario 'Grey Gardens' (1975), documental de los Maysles sobre las primas chifladas de Jackie Kennedy, se hizo una película en 2009 con Jessica Lange y Drew Barrymore. Nada que ver con el sorprendente original. Ni Jessica Lange cantando 'I Won't Dance' me atrapa, y eso que Jessica Lange cantando es una de las cosas que más me gustan. Sobre todo, cantando y bailando 'The Name Game' en 'American Horror Story: Asylum'.

Tan alucinógeno como 'Wild Wild Country' es 'Abducted in plain sight' (Netflix), sobre un pederasta seductor, su víctima y la familia de esta. Las víctimas (la niña de los 70 y sus padres), el hermano del pederasta y el agente del FBI que investigó cuentan una historia increíble. El policía tuvo que decir a los padres que eso que estaba haciendo su hija con el vecino no parecía un viaje que se había alargado, sino un secuestro. Era un material inmejorable para enseñar comportamientos extraños de víctimas que no las hacen menos víctimas. Había pederastia, pero también alienígenas. Hasta la misión de salvar la Tierra. Y una familia normal (lo habitual), un matrimonio vulgar que deja que su vecino haga cosas impensables. Con la hija ¡y con ellos! La historia de Jan Broberg en el fondo iba sobre la negación y la vergüenza. Y claro que se hizo una serie, 'A friend of the family' (SkyShowtime). Al principio sale la propia Jan Broberg.

Otro documental de no creer era 'El curioso caso de Natalia Grace' (Prime Video). Ahora se ha estrenado 'Una buena familia americana' (Disney +), con Ellen Pompeo y Mark Duplass. Los Barnett adoptaron a Natalia Grace, niña ucraniana de 8 años con un tipo de enanismo, y la dejaron en un apartamento un año después cuando descubrieron que tenía 22 años. Y era malísima. Para disfrutar de ambas ficciones, tanto de 'Un amigo de la familia' como de 'Una buena familia americana', no puedes haber visto los documentales previos. Se requiere ignorancia de esos extraños sucesos. No hay duda de que, vistos unos y otros, las series son peores. Pero no todo es malo. Ha vuelto 'Hacks' (Max). Me imagino a Deborah Vance comentando los dos documentales.