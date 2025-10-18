Suscríbete a
ABC Cultural

La promesa de Aznar cuando llegó al Gobierno que supuso la fecha del fin de su mandato: no estar más de ocho años en el poder

El documental 'La última Llamada' de Movistar Plus+ muestra que el expresidente estableció una duración máxima para estar en el poder

'La última llamada': desgranando el poder en cuatro presidentes del Gobierno

María, hija de Felipe González, recuerda los peores momentos de su padre como presidente del Gobierno: «Tenía sensación de desequilibrio e injusticia»

La promesa de Aznar cuando llegó al Gobierno que supuso la fecha del fin de su mandato: no estar más de ocho años en el poder
La promesa de Aznar cuando llegó al Gobierno que supuso la fecha del fin de su mandato: no estar más de ocho años en el poder Movistar Plus+
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasado jueves, 16 de octubre, se produjo el estreno de la serie documental 'La última llamada', de Movistar Plus+. Tal como indica la plataforma, se trata de un vistazo inédito al mandato de los cuatro expresidentes vivos de España, donde también se ... muestra cómo vivieron el poder estos políticos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app