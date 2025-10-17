María, hija de Felipe González, recuerda los peores momentos de su padre como presidente del Gobierno: «Tenía sensación de desequilibrio e injusticia»

Felipe González (Sevilla, 1942) es el presidente del Gobierno más longevo hasta la fecha. Ganó por mayoría absoluta las elecciones generales de 1982 y renovó su mandato en tres ocasiones, hasta 1996, cuando cedió ante el candidato del Partido Popular en aquel momento, ... José María Aznar.

Abogado de profesión, González marcó el inicio de una nueva etapa en la política española: la modernización del país y su plena integración en Europa. No obstante, durante sus 14 años como presidente, tuvo que hacer frente también a diferentes escándalos de corrupción, como el caso Filesa y el caso Roldán, además de los GAL, la creación del grupo parapolicial que practicó la 'guerra sucia' contra ETA.

Precisamente sobre los principales acontecimientos de la democracia que tuvieron lugar durante la presidencia de González hace un repaso 'La última llamada', la nueva serie documental de Movistar Plus+ dedicada a los cuatro expresidentes españoles vivos que se estrenó este jueves. La nueva producción, dirigida por Álvaro de Cózar, dedica su primer capítulo a la figura de Felipe González.

Además de abordar los momentos clave que marcaron su presidencia, el documental muestra el lado más humano de González. A través de sus asesores, ministros, e incluso familiares, los espectadores pueden conocer a la persona detrás del presidente.

En este sentido, 'La última llamada' ha contado con la participación de María González, hija menor del expresidente, y de su exmujer, Carmen Romero, quien llegó a la Moncloa siendo solo una niña de cuatro años y recuerda cómo su padre vivió algunos de los episodios más duros de su etapa como presidente.

María, una infancia y juventud en Moncloa

María, de 47 años, fue la última en llegar a la familia, aunque la primera niña. Antes nacieron Pablo (53 años) y David (52 años). Todos ellos han optado por mantener una vida alejada del foco mediático. En el caso de la menor, se licenció en Derecho, al igual que su padre, y trabaja en la actualidad en la formación en habilidades para empresas y en procesos de mediación.

La hija de Felipe González acababa de cumplir cuatro años cuando su padre ganó las elecciones generales de 1982 y toda la familia tuvo que mudarse al Palacio de la Moncloa. Un lugar de «carton de piedra», tal y como lo califica en el documental el expresidente, quien asegura que María fue «la más afectada» de este cambio radical de vida.

Felipe González junto a sus hijos y su exmujer Carmen Romero, en unas vacaciones en 1983 ABC

«Yo cumplí 4 años en octubre y nos mudamos en diciembre», cuenta María. La hija menor del expresidente rememora más de 40 años después aquella época: «El recuerdo es de un espacio muy grande, y más a los ojos de una niña. Uno de los primeros recuerdos es sentada en la escalera, llorando amargamente porque me había perdido y quería volver a mi casa. Aquello no tenía ningún sentido para mí».

La familia decidió guardar los muebles de su antigua casa en una estancia vacía del Palacio de la Moncloa. «Estaban todos tapados con las típicas sabanas blancas y yo recuerdo ocasionalmente entrar en esa habitación, retirar esa sabanita y sentarme en el sofá para tener la sensación de estar en mi casa», recuerda.

Uno de los momentos más emotivos del capítulo se produce, precisamente, cuando González observa una fotografía antigua en la que aparece sentado en un banco de Moncloa junto a su hija, cuando todavía era solo una niña. Ambos miran a través de dos cámaras.

Felipe González, emocionado al ver una fotografía junto a su hija MOVISTAR PLUS+

El expresidente, visiblemente emocionado, sonríe al ver la proyección de la instantánea. «Ella no sabe que pienso en ella, pero muchas veces pienso que con esa edad estaba en un lugar que le hizo perder la conciencia de que había vivido en otro sitio hasta que fue a la Universidad», cuenta.

Y es que María se mudó a Moncloa con solo cuatro años y, cuando tuvo que dejar el palacio, tenía 18 y comenzaba sus estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. «Esto es realmente toda una vida allí», comenta su padre.

El miedo por ETA y la soledad de su padre

A lo largo del documental de Movistar Plus+, María comparte su recuerdo acerca de alguno de los momentos más duros a los que tuvo que hacer frente su padre como presidente del Gobierno. Uno de ellos, la lucha contra la banda terrorista ETA y el consecuente miedo que sufría ante la amenaza de que la familia sufriera un ataque.

«Sí recuerdo de esos años mucho la sensación de tener muy presente que ETA mataba con frecuencia y que entre sus objetivos también estaba mi propia familia», cuenta María, quien asegura que no se iba a dormir hasta que sus padres llegaban a casa.

«En los momentos de más preocupación, se metía para adentro y se mostraba bastante silencioso» María González Hija de Felipe González

A inicios de los años 90, Felipe González tuvo que enfrentarse a algunos de sus mayores escándalos, como los casos de corrupción o el caso de los GAL. Una etapa que María recuerda como «difícil» para su padre. «Lo percibíamos con mucha sensación de desequilibrio y de injusticia», cuenta.

Sin embargo, lejos de compartir su día a día y sus preocupaciones con su familia, la hija menor del expresidente recuerda como su padre, «en los momentos de más preocupación, se metía para adentro y se mostraba bastante silencioso».

En el documental, María insiste en el carácter introvertido de su padre, que se califica a sí mismo como «tímido», y de su firme sentido de la responsabilidad y el trabajo. Precisamente en su labor como presidente encontró la soledad absoluta en muchos momentos. «No sé si quizás era mi propia percepción, pero en lo que yo he vivido, creo que es el trabajo más solitario del mundo», sentencia su hija al final del capítulo.