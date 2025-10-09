La primera serie sobre el CNI se estrena hoy en Movistar Plus+: tiene solo 6 episodios y está protagonizada por Juan Diego Botto

Hasta el momento, ninguna serie había retratado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el organismo público dependiente del Ministerio de Defensa que supone casi un enigma para la población y se encarga de proporcionar información al Gobierno en cuestiones de seguridad nacional e inteligencia.

Aunque es cierto que los agentes de inteligencia aparecían de forma colateral en alguna ficción española, nunca lo habían hecho como en el nuevo thriller de espionaje que estrena hoy Movistar Plus+. Además, se trata de la primera vez que el CNI se ha prestado a colaborar en una producción de este calibre.

Creada por David Moreno y dirigida por David Ulloa ('La peste', 'El inmortal', 'La chica de nieve'), la nueva serie llega hoy, jueves 9 de octubre, a Movistar Plus+ con la expectativa de convertirse en una de las ficciones españolas más influyentes del año.

Un thriller de espionaje protagonizado por Juan Diego Botto

La nueva serie de Movistar Plus+ sobre el CNI es 'El centro', un thriller de espionaje actual y realista que explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de oficiales de inteligencia del CNI en «un mundo convulso que nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría», señala la plataforma.

Ambientada en la actualidad, 'El centro' arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla. Una historia sobre deber, lealtad y traición que promete enganchar al espectador.

'El Centro' está protagonizada por Juan Diego Botto, siete veces nominado a los Premios Goya. Forman parte del reparto un elenco de actores de renombre como Elena Martín, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez.

Un retrato «verosímil» del CNI

La nueva ficción de Movistar Plus+ combina acción, intriga y drama. «Siendo 'El centro' una serie de espías, el reto estaba en no quedarnos solo ahí y darle una pequeña vuelta de tuerca al asunto, profundizando todo lo que pudiésemos en cada uno de nuestros personajes», aseguró hace unos meses el creador de la serie.

'El centro' cuenta con un cartel de presentación único: ser la primera ficción española sobre el CNI. «Nada es cien por cien real, pero todo es totalmente verosímil», explicó Moreno a ABC durante una visita exclusiva al rodaje.

'El centro' MOVISTAR PLUS+

Y es que, pese a tratarse de un thriller de espionaje, el creador de la serie siempre tuvo claro que quería que fuera realista: «Intentamos que las tramas fueran lo menos peliculeras posibles. En mi cerebro tenía el dogma de 'si no ha ocurrido ya, puede ocurrir'».

La idea de Moreno era «bajar a la tierra» un trabajo muy romantizado por la ficción. Para ello, el equipo de 'El centro' estuvo en contacto permanente y directo con el CNI a través de entrevistas, en persona y por WhatsApp. «Nos hemos acercado lo máximo que hemos podido y lo máximo que nos han dejado», explicó a ABC Moreno.

La ficción fue presentada ya en el festival South Series de Cádiz. Ahora, con su llegada a Movistar Plus+, espera convertirse en uno de los grandes estrenos del año. En total, 6 episodios de 50 minutos cada uno que ya se pueden disfrutar en la plataforma.