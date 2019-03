Actualizado 24/03/2019 a las 15:25

Quedan apenas tres semanas para que HBO lance el primer episodio de la octava y última temporada de «Juego de Tronos». La ilusión de los televidentes ante la llegada del «invierno» es máxima, por lo que cualquier mínimo detalle acerca de la exitosa ficción genera una expectación inigualable.

[¡Atención! ¡Este artículo contiene «spoilers» de temporadas anteriores de «Juego de Tronos»!]

Sin embargo, de un «mínimo detalle» a una filtración pura y dura hay un gran trecho. Pero eso último es lo que ha sucedido con el primer episodio de la última temporada de la serie, que se estrenará en España en la madrugada del 14 al 15 de abril.

Un usuario de la plataforma Reddit ha filtrado el supuesto resumen del capítulo en cuestión, que puede leerse pinchando aquí. Previamente, otro seguidor de la serie publicó en YouTube un vídeo con el citado contenido, que fue retirado por motivos de copyright. Ahora, se enfrenta a una reclamación por vulnerar los «derechos de autor» de la serie.

En el texto de Reddit en cuestión (del que no verá ningún detalle aquí, pero que puede leer en la citada plataforma bajo su propia responsabilidad) se explican con todo tipo de detalle las tramas de los personajes durante el primer episodio. Así, queda bastante claro lo que sucederá con Jon Nieve, Daenerys Targaryen, Tyrion, Sansa y Arya Stark, Jorah Mormont, Davos Seaworth, Cersei y Jaime Lannister, Gendry y compañía después de esa esperada primera emisión. Su contenido ha sido reportado por HBO y de él se han hecho eco medios británicos como el «Daily Mail» y «The Guardian». «Parece que se ha filtrado el primer episodio de la octava temporada de "Juego de Tronos"», publicó en su Twitter el periodista especializado Chris Mandle.

En el último tráiler que salió la luz sobre la nueva temporada, que se publicó hace poco, ya se apreciaban algunos detalles importantes, como el primer encuentro de Arya con un dragón o que algunos personajes cuyo futuro era incierto tras el ataque de los Caminantes Blancos al Muro siguen vivos, como Tormund, Beric Dondarrion y Edd Tollett. Hace algunas semanas, también se filtró el reparto de este primer capítulo, que tenía como grandes novedades la presencia de los actores Tobias Menzies (Edmure Tully) y Lino Facioli (Robin Arryn), cuyos personajes llevaban bastante tiempo sin aparecer en la serie.

El primer episodio, no obstante, podría no ser el único de la última entrega de «Juego de Tronos» que podría haberse hecho público antes de tiempo. Según «El Ciudadano», también se habrían filtrado las tramas de toda la temporada, así como el final de la serie. De todo ello se hace eco el citado medio. La pasada temporada, también se conocieron antes de tiempo las tramas de los siete episodios de la última entrega de la exitosa ficción de HBO. Aunque el contenido de lo publicado, no obstante, no coincidía al 100% con lo que sucedía en la serie.