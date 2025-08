Loni Anderson, popular actriz de la comedia 'WKRP in Cincinnati' de los años 80, muere a los 79 años

La actriz Loni Anderson, aclamada por su papel en la comedia estadounidense 'WKRP in Cincinnati', como la inteligente y glamurosa recepcionista de una emisora de radio que desafiaba los estereotipos sexuales en el entorno laboral, falleció el domingo a los 79 años, según informó su publicista.

Anderson, también recordada por su publicitado matrimonio con el actor Burt Reynolds en 1988 y por su divorcio, que obsesionó a la prensa sensacionalista, seis años después, falleció en un hospital de Los Ángeles «tras una enfermedad aguda y prolongada», informó su familia.

«Nos duele anunciar el fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuela», declaró la familia en un comunicado, añadiendo que estaba rodeada de sus seres queridos.

Anderson, originaria de St. Paul, Minnesota, y de cabello castaño natural, compitió en concursos de belleza locales y se inició en el mundo del espectáculo en el teatro comunitario. Se tiñó el pelo de rubio platino tras mudarse a Los Ángeles a mediados de los 70.

Participó en una oleada de trabajos televisivos, con apariciones en series de máxima audiencia como 'The Bob Newhart Show', 'Police Story', 'El Increíble Hulk', 'El Crucero del Amor' y 'Tres son multitud'.

Había hecho una audición para el papel de Chrissie, una de las dos protagonistas femeninas de '«Tres son multitud', pero el papel finalmente recayó en Suzanne Somers.

La recepcionista astuta

El gran salto de Anderson llegó poco después, al conseguir el papel coprotagonista de Jennifer Marlowe en 'WKRP en Cincinnati', convenciendo a los productores del programa para que le permitieran interpretar el papel, contrariamente al estereotipo de la rubia ingenua.

En cambio, su personaje fue escrito como la recepcionista engañosamente astuta que se negaba a tomar dictado o traer café, pero que resultaba ser la persona más inteligente de la sala, manteniendo a flote la radio ficticia de Ohio a pesar de las deficiencias de los jefes masculinos.

El programa se emitió durante cuatro temporadas, de 1978 a 1982, en la cadena CBS, y le valió a Anderson dos nominaciones al Emmy en horario estelar.

También interpretó a dos desafortunadas estrellas del sexo de la vida real de épocas anteriores de Hollywood en dos películas para televisión: 'The Jayne Mansfield Story', coprotagonizada por Arnold Schwarzenegger como su esposo culturista durante la década de 1950, y 'The Mysterious Murder of Thelma Todd', ambientada en la década de 1930.

En total, Anderson protagonizó seis series de televisión, siete largometrajes, 19 películas para televisión y dos miniseries durante una carrera de cuatro décadas que narró en su exitosa autobiografía, 'My Life in High Heels'.

Loni Anderson junto a Burt Reynolds en la 44 edición de los Premios Emmy en Pasadena en 1992 AFP

Ella y Reynolds se conocieron en 1981 como invitados en un programa de entrevistas de televisión, comenzaron a salir un año después y coprotagonizaron la comedia romántica de 1983, 'Stroker Ace', con temática de carreras de autos. Se casaron en 1988, ella por tercera vez, él por segunda.

A Anderson le sobreviven su hijo adoptivo, Quinton Anderson Reynolds, y su cuarto esposo, Bob Flick, miembro del grupo de canto folk de las décadas de 1950 y 1960, The Brothers Four.